Trang tin Ukrinform dẫn thông cáo được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal đăng trên mạng Telegram viết rằng, trong khuôn khổ chuyến thị sát gần thành phố Vovchansk thuộc mặt trận Kharkiv, ông đã đến thăm sở chỉ huy của Lữ đoàn bộ binh cơ giới biệt lập số 57 và có cuộc đối thoại với các chỉ huy tại đó về tình hình chiến sự.

Ông Denys Shmyhal có mặt ở tiền tuyến Kharkiv. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/Facebook

Ông Shmyhal viết: “Tôi đã nghe báo cáo từ các chỉ huy về tình hình chiến thuật tại khu vực họ chịu trách nhiệm, cũng như thông tin về lực lượng và khí tài của phía Nga. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến những quân nhân Ukraine về sự kiên cường, dũng cảm và tính chuyên nghiệp của họ trong việc đẩy lui các cuộc tấn công của đối phương”.

Kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay, thành phố Vovchansk là một điểm nóng ở tỉnh Kharkiv khi đây là nơi nổ ra nhiều cuộc giao tranh của quân đội Nga và Ukraine. Bản đồ từ trang Deep State của Ukraine cho thấy, quân đội Nga đã có mặt tại trung tâm thành phố này.

Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự ở Vovchansk, Ukraine. Ảnh: Deep State

Nhà máy hóa dầu Nga bị tấn công

Tờ Ukrinform dẫn lời Lực lượng đặc nhiệm Ukraine (SOF) cho biết, đơn vị này vào rạng sáng 12/11 đã thực hiện một cuộc tấn công “thành công” nhằm vào nhà máy hóa dầu Stavrolen thuộc Tập đoàn Lukhoil của Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó đã tiết lộ thêm thông tin về vụ tập kích: “Nhiều tiếng nổ và một vụ cháy đã được ghi nhận tại khu vực mục tiêu chỉ định. Kết quả của cuộc tấn công đã được xác nhận”.

Thống đốc vùng Stavropol của Nga, ông Vladimir Vladimirov trong một tuyên bố sau đó cho biết lực lượng phòng không địa phương này rạng sáng 12/11 đã bắn hạ một số máy bay không người lái (UAV) của đối phương, và không may những mảnh vỡ của các UAV bị hạ đã rơi xuống nhà máy hóa dầu Stavrolen. “Theo các báo cáo hiện tại, chúng tôi ghi nhận không có thiệt hại về người”, ông Vladimirov viết.