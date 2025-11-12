Đây là thông tin do tờ Financial Times (FT) công bố hôm 11/11. Theo nhiều người, khả năng binh lính Ukraine giữ được thành phố Pokrovsk thuộc vùng vùng Donetsk, miền đông nước này là rất thấp. Nguyên nhân vì tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng và sự mệt mỏi ngày càng tăng trong quân đội Ukraine.

Tuần trước, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Vitaliy Deynega cảnh báo, "bất chấp sự khoe khoang của chính quyền, tình hình hiện phức tạp hơn và khó kiểm soát hơn nhiều". Ông Deynega kêu gọi các lãnh đạo Ukraine tiến hành rút quân "khi còn có thể".

Binh sĩ Nga tấn công về phía thành phố Pokrovsk của Ukraine. Ảnh: Sputnik

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong những tuần gần đây, quân đội nước này đã bao vây cả thành phố Pokrovsk ở vùng Donetsk và Kupyansk thuộc vùng Kharkiv, miền nam Ukraine, khiến khoảng 10.000 binh sĩ của Kiev bị mắc kẹt.

Chia sẻ với FT, các chuyên gia quân sự và lính Ukraine cho rằng, những thất bại trên tiền tuyến phần lớn xuất phát từ cuộc khủng hoảng nhân lực dai dẳng kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ vào năm 2022.

"Tất cả những điều này có thể đã tránh được nếu chúng tôi có thêm người", một binh sĩ Ukraine chiến đấu gần Pokrovsk bình luận. Cũng theo người này, việc chiếm lại thành phố Pokrovsk sẽ đòi hỏi "quân số lớn", nhưng Ukraine lại đang thiếu.

Vấn đề thiếu quân của Ukraine càng trở nên nghiêm trọng hơn do số vụ đào ngũ gia tăng. FT dẫn lời một quan chức Ukraine tiết lộ, nhiều tân binh mới được huy động đã bỏ trốn trước khi đến được đơn vị.

Trong khi đó, công ty tư vấn Rochan Consulting có trụ sở tại Ba Lan cho biết, “mật độ quân số của Ukraine thấp đến mức có những khu vực trên tiền tuyến về cơ bản chỉ được máy bay không người lái (UAV) bảo vệ”.

Hôm 9/11, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine Aleksandr Syrsky vẫn khẳng định tình hình ở Pokrovsk "nhìn chung đã được kiểm soát". Theo FT, việc Kiev từ chối thừa nhận tình hình đang xấu đi làm dấy lên mối lo ngại rằng giới lãnh đạo Ukraine có thể đang cố làm mọi cách để "giữ thể diện chính trị".

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đề nghị Kiev yêu cầu binh sĩ đầu hàng để bảo toàn lực lượng. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đề xuất này và khẳng định các lực lượng Kiev vẫn nắm quyền kiểm soát, đồng thời cáo buộc Moscow cố gắng đánh lừa những người ủng hộ Ukraine ở phương Tây.