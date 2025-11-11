Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Guardian, ông Zelensky cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thử thách các lằn ranh đỏ của NATO bằng những cuộc tấn công ở miền đông Ukraine.

"Ông ấy có thể làm điều đó. Chúng ta phải quên đi sự hoài nghi chung của châu Âu rằng ông Putin muốn có Ukraine trước rồi mới có thể đi nơi khác. Nhưng ông ấy có thể làm cả hai cùng lúc", Tổng thống Zelensky trả lời khi được hỏi liệu Nga có thể tấn công các nơi khác ở châu Âu hay không.

Binh sĩ Nga triển khai tấn công ở Ukraine. Ảnh: TASS

Tổng thống Ukraine còn liên kết một số hoạt động bất thường gần đây xảy ra trên khắp châu Âu như cuộc xâm nhập của các máy bay không người lái (UAV) ở Ba Lan và các vụ phát hiện UAV tại sân bay ở Copenhagen, Munich và Brussels với việc Nga không đạt được tiến triển trên tiền tuyến ở Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine mô tả Nga là một nước cần có đối thủ bên ngoài để duy trì sự gắn kết nội bộ.

“Kết bạn với Nga không phải là giải pháp đối với Mỹ. Xét về các giá trị, Ukraine gần gũi với Mỹ hơn nhiều so với Nga”, ông Zelensky nói.

Trên thực tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ khả năng điều động binh sĩ Mỹ tới Ukraine, trong khi chính phủ Pháp và Anh đã hứa sẽ gửi quân đội tới, nếu Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình.

Khi được hỏi liệu ông có muốn binh lính Anh đến sớm hơn hay không như để bảo vệ biên giới Ukraine với Belarus, ông Zelensky trả lời “dĩ nhiên, chúng tôi đã đề nghị nhiều thứ bao gồm vũ khí, cũng như tư cách thành viên EU và NATO”.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết bất kỳ sự hiện diện vũ trang nào của châu Âu tại Ukraine trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra đều cần thận trọng. Bởi việc gây sức ép quá mức có thể dẫn đến nguy cơ mất đi "sự hỗ trợ tài chính và quân sự từ các đối tác".

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky xác nhận các lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát hầu hết thành phố Pokrovsk sau khi Moscow điều động "170.000 lính" tham gia tấn công.

"Đó là toàn bộ câu chuyện. Không có thành công nào của Nga ở đó. Còn có rất nhiều thương vong", nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm, con số kỷ lục 25.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và bị thương trong tháng 10.