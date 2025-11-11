Theo báo Kyiv Independent, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 11/11 đã thông báo về việc quân đội nước này tập kích hàng loạt cơ sở năng lượng của Nga trong 24 giờ qua.

"Trong đêm 10/11, lực lượng phòng vệ Ukraine đã dùng máy bay không người lái (UAV) để tấn công nhà máy lọc dầu Saratov. Bên cạnh đó, một đợt tập kích bằng UAV cũng được triển khai để nhắm vào các kho chứa nhiên liệu ở vùng Feodosia trên bán đảo Crưm. Tại mặt trận Donetsk, chúng tôi cũng tấn công chính xác một kho hậu cần của Nga ở gần khu định cư Ocheretyne", phía Ukraine cho biết.

Hỏa hoạn xảy ra tại các cơ sở năng lượng Nga sau đòn tập kích UAV của Ukraine. Ảnh: Kyiv Independent

Về tình hình Pokrovsk, quân đội Ukraine tiếp tục bác bỏ mọi thông tin cho rằng họ đang bị bao vây ở thành phố này, nhưng thừa nhận việc duy trì hậu cần đang gặp nhiều khó khăn.

"Các tuyến hậu cần tới Pokrovsk vẫn đang hoạt động. Việc luân chuyển binh sĩ, bao gồm cả những người bị thương, vẫn được thực hiện thường xuyên", Thiếu tá Andrii Kovalev, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói.

Nga tuyên bố kiểm soát miền đông Kupyansk

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/11 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực phía đông của thành phố Kupyansk, "điểm nóng" ở mặt trận Kharkiv, đông bắc Ukraine.

"Các lực lượng Kiev vẫn đang nỗ lực phá vòng vây để tiếp cận những đơn vị bị cô lập. Tuy nhiên, đợt phản công mới nhất đã khiến phía Ukraine mất tới 60 binh sĩ và 16 khí tài hạng nặng, bao gồm cả xe bọc thép, một trạm radar và 3 hệ thống tác chiến điện tử", phía Nga cho biết.

Trước đó, các lực lượng Moscow từng tuyên bố đang bao vây hơn 5.000 binh sĩ Ukraine trong thành phố Kupyansk và đã được đề nghị các điều kiện đầu hàng an toàn. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đề nghị này, khẳng định quân Ukraine vẫn kiểm soát tình hình.