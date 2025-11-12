Theo báo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/11 đã thừa nhận về việc quân đội nước này gặp khó khăn ở các khu vực tiền tuyến miền đông Pokrovsk và miền nam Zaporizhzhia.

"Điểm nóng giao tranh vẫn là Pokrovsk và Zaporizhzhia, nơi Nga đang gia tăng cả số lượng lẫn quy mô các đợt tấn công. Tình hình tại các khu vực này đang rất khó khăn, một phần do điều kiện thời tiết bất lợi. Tuy vậy, quân đội Ukraine vẫn đang bám trụ và cố gắng gây ra thiệt hại cho đối thủ. Tình hình ở Kupyansk thì dễ thở hơn một chút, khi chúng tôi đã đạt một số bước tiến", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky sau đó thông báo, binh lính Nga đã giành quyền kiểm soát 3 khu định cư ở Zaporizhzhia và đang gia tăng áp lực theo hướng Oleksandrivka cũng như Huliaipole.

Cùng ngày, phát ngôn viên Lực lượng Phòng thủ miền nam Ukraine Vladyslav Voloshyn đã xác nhận việc quân đội nước này rút khỏi vị trí gần 5 khu định cư ở tỉnh Zaporizhzhia.

"Chúng tôi đã hoàn toàn rút khỏi Uspenivka và Novomykolaivka. Giao tranh vẫn đang rất ác liệt ở Yablukove và 3 hoặc 4 điểm khác. Các lực lượng Moscow đang tận dụng thời tiết xấu để di chuyển theo nhóm nhỏ, trong khi chúng tôi gặp khó trong việc triển khai máy bay không người lái (UAV)", ông Voloshyn nói.

Theo các trang theo dõi quân sự, Nga đang kiểm soát khoảng 70% vùng Zaporizhzhia, song thủ phủ của khu vực này vẫn nằm trong tay các lực lượng Kiev.

Một số blogger quân sự Nga đưa tin, quân đội nước này đã tiến sâu hơn vào Pokrovsk và Kupyansk trong ngày 11/11. Trong khi đó, báo cáo cập nhật tình hình chiến sự từ chuyên trang theo dõi tình hình xung đột DeepState của Ukraine tiết lộ, binh lính Nga hiện đã bao vây Pokrovsk ở 3 mặt, chỉ để lại một hành lang dài khoảng 15km để quân Ukraine tiếp viện.