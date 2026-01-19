Theo báo Straits Times, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 18/1 đã có cuộc phỏng vấn với đài NBC để làm rõ việc Tổng thống Donald Trump muốn giành quyền kiểm soát Greenland từ tay Đan Mạch.

Mở đầu cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Bessent đã bác bỏ các cảnh báo của Liên minh châu Âu (EU) về khả năng khối này đình chỉ một thỏa thuận thuế quan đạt được với chính quyền Mỹ vào năm 2025.

"Cần nói rõ rằng thỏa thuận thương mại đó vẫn chưa được hoàn tất và một biện pháp khẩn cấp sẽ rất khác với một thỏa thuận thương mại thông thường khác. Tổng thống Trump đang sử dụng các quyền hạn khẩn cấp để làm đòn bẩy chiến lược, qua đó đạt được mục tiêu đề ra", ông Bessent cho biết.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: NYT

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh Tổng thống Trump đã sử dụng "Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế" để áp thuế với 8 nước thành viên NATO phản đối nỗ lực mua lại Greenland của Washington.

Trước đó, ông đã tuyên bố áp thuế 10% từ ngày 1/2 và tăng lên 25% từ tháng 6 đối với 8 nước thành viên NATO gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh cho tới khi Mỹ giành quyền kiểm soát Greenland.

Khi được hỏi liệu lập trường cứng rắn của Tổng thống Trump đối với châu Âu có phải là một chiến thuật đàm phán hay không, Bộ trưởng Bessent quả quyết lập trường của người đứng đầu Nhà Trắng sẽ không thay đổi.

"Châu Âu đang cho thấy sự yếu đuối, trong khi Mỹ đã thể hiện được sức mạnh. Việc Mỹ kiểm soát Greenland là yếu tố then chốt trong chiến lược địa chính trị với Nga và Trung Quốc. Tôi tin giới chức EU rồi sẽ nhận ra điều gì là tốt nhất cho Greenland, tốt nhất cho châu Âu và tốt nhất cho Mỹ", ông Bessent nói.

Cũng theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông chưa thảo luận với Tổng thống Trump về khả năng sử dụng biện pháp quân sự để kiểm soát Greenland.