Quốc hội chiều nay thảo luận ở hội trường về dự thảo luật Quản lý thuế (sửa đổi) và dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Trong dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) có quy định áp thuế suất 0,1% đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường và hạn chế đầu cơ. Chính phủ sẽ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng và điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) tán thành quy định mua bán vàng miếng “đầu cơ kiếm lời” phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, ông cho rằng, mức thuế 0,1% với những đối tượng này không đáng kể. Ông đề nghị phải điều tiết thu nhập với đối tượng này để hạn chế họ đầu cơ mua bán vàng miếng làm bất ổn thị trường.

Đại biểu Phạm Văn Hòa. Ảnh: Quốc hội

Ông Hòa cho hay, nhiều gia đình mua vàng để dự trữ, tích lũy cho con cháu hoặc khi họ có ốm đau, bệnh hoạn phải bán vàng tích trữ. Với những đối tượng này, theo ông không nên đánh thuế.

Đại biểu Trần Kim Yến (TPHCM) đề nghị rà soát, nghiên cứu kỹ giải quyết vấn đề thuế chồng thuế.

Thống nhất với phát biểu của đại biểu Hòa, bà Kim Yến phân tích: "Đa phần người dân coi vàng là tài sản tích lũy, tiết kiệm, chắt bóp trong sinh hoạt đời sống hàng ngày. Họ mua tiết kiệm từ 5 phân đến 1 chỉ, dành tài sản tích lũy để dự phòng sự cố cuộc sống như ma chay, cưới hỏi, ốm đau. Vàng mua được cũng từ khoản tiền tiết kiệm đã trừ thuế thu nhập (sau thuế), nay bán vàng lại tiếp tục bị đánh thuế".

Đại biểu Trần Kim Yến. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu đặt vấn đề, "đây có phải là thuế chồng thuế hay không?", đánh thuế vào khoản tiết kiệm từ vàng của người dân có thể không mang ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội.

"Chúng ta đang cố gắng đánh thuế đối tượng đầu cơ, lũng đoạn thị trường với mong muốn ổn định thị trường vàng. Thuế suất 0,1% chưa đủ ngăn chặn đầu cơ mua bán vàng, không đáng kể so với mức lãi giới đầu cơ thu được. Quan trọng là phải có biện pháp hạn chế đầu cơ, quản lý lành mạnh hóa thị trường vàng", bà Yến phát biểu thêm.

Bà đồng tình giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm chịu thuế suất chuyển nhượng vàng miếng. Bà bày tỏ mong muốn Chính phủ nhanh chóng ban hành nghị định để áp dụng ngay khi luật có hiệu lực.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) cho biết, đây là quy định rất mới, sau khi rà soát lại thì chưa có nước nào thu thuế với chuyển nhượng vàng miếng như Việt Nam. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng đề xuất này rất hợp lý với đặc điểm, đặc thù của Việt Nam khi quản lý vàng.

Đại biểu Trịnh Xuân An. Ảnh: Quốc hội

Trước ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng không nên đánh thuế với người mua vàng để tiết kiệm, ông An nhận định "rất khó phân biệt giữa mua vàng tiết kiệm và mua vàng đầu cơ".

Đại biểu phân tích, đánh thuế chỉ với vàng miếng là chính sách phù hợp cùng với nhiều công cụ khác quản lý, điều tiết khác.

“Không thể nói tiết kiệm mà thức đêm, thức hôm, xếp hàng từ 3h sáng để đăng ký mua vàng miếng, rồi không mua được vàng miếng lại mua nhẫn ép vỉ. Không thể tiết kiệm theo kiểu thế được”, ông An nêu quan điểm.

Với mức thuế suất 0,1%, ông An cho rằng là phù hợp nhưng ông đề nghị khi điều chỉnh mức thuế suất này phải do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

“Đánh thuế khi chuyển nhượng vàng miếng không sợ trùng thuế hay ảnh hưởng đến tiết kiệm của người dân”, đại biểu nêu thêm.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu giải trình sau đó, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, việc thu thuế với chuyển nhượng vàng miếng đã được rà soát, nghiên cứu kỹ trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, bộ, ngành.

Bộ trưởng nêu rõ, mục tiêu lớn nhất của việc áp thuế chính là điều chỉnh hành vi mua bán vàng, tránh trường hợp đầu cơ dẫn đến áp lực lên thị trường vàng, thị trường ngoại tệ.

"Chính người dân lại là những người bị ảnh hưởng khi giá vàng bị thao túng, đầu cơ. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một trong rất nhiều giải pháp để thực hiện bình ổn thị trường vàng", Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh.

Về thời điểm áp dụng, Chính phủ cũng sẽ cân nhắc. "Chúng tôi nghiên cứu thì không có chuyện thuế chồng thuế", Bộ trưởng nêu thêm.