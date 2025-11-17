Theo Politico, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 16/11 tuyên bố rằng hiện Tehran không còn tiến hành hoạt động làm giàu uranium tại bất kỳ cơ sở hạt nhân nào ở trong nước.

"Không có hoạt động làm giàu bí mật nào ở Iran. Tất cả cơ sở của chúng tôi đều nằm dưới sự giám sát và bảo đảm của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Các hoạt động làm giàu uranium bị dừng lại do các cơ sở của chúng tôi bị tấn công", ông Araghchi cho biết.

Khi được hỏi về điều kiện để Iran tiếp tục đàm phán với Mỹ và các nước khác, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh rằng lập trường của Tehran về chương trình hạt nhân vẫn "rõ ràng".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: IRNI

"Iran có quyền không thể phủ nhận trong việc làm giàu uranium và sử dụng công nghệ hạt nhân cho mục đích hòa bình. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc này, đồng thời hy vọng Mỹ và cộng đồng quốc tế hiểu rằng đó là quyền bất khả xâm phạm của Iran. Chúng tôi sẽ không từ bỏ", ông Araghchi trả lời.

Cũng theo Ngoại trưởng Araghchi, Iran vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu Washington thay đổi lập trường. "Những gì chúng tôi chứng kiến từ phía Mỹ đến nay chỉ là các yêu cầu mang tính áp đặt và quá mức. Với những đòi hỏi như vậy, chúng tôi không thấy cơ hội đối thoại", ông Araghchi nói thêm.

Theo truyền thông Mỹ, trước khi các cơ sở hạt nhân bị không kích vào tháng 6, Iran đã làm giàu uranium ở mức 60% - chỉ cách ngưỡng vũ khí một bước kỹ thuật ngắn. Dù Tehran luôn khẳng định chương trình hạt nhân mang mục đích hòa bình, song phương Tây và IAEA cho rằng Iran từng vận hành một chương trình vũ khí hạt nhân có tổ chức cho đến năm 2003.