Theo báo Times of Israel, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 20/10 đã lên tiếng bác bỏ đề xuất nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tổng thống Trump nói ông ấy là một nhà đàm phán, nhưng nếu một thỏa thuận có kết quả đã được định sẵn và đi kèm với sự ép buộc thì đó không phải là một thỏa thuận. Đó là sự áp đặt và bắt nạt", ông Khamenei cho biết.

Lãnh tụ tối cao Iran cũng bác bỏ tuyên bố của Washington rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã "phá hủy năng lực hạt nhân của Tehran".

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: NYT

"Phía Mỹ có thể tuyên bố họ đã ném bom và phá hủy lĩnh vực hạt nhân của Iran, nhưng điều đó không đúng sự thật. Việc Iran duy trì các cơ sở hạt nhân là vấn đề nội bộ của chúng tôi, không liên quan đến Mỹ. Sự can thiệp của Washington là không phù hợp và mang tính cưỡng ép", ông Khamenei nói thêm.

Tuyên bố của ông Khamenei được đưa ra sau khi ông Trump phát biểu trước Quốc hội Israel rằng "sẽ rất tuyệt" nếu đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran, sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza có hiệu lực.

Đầu năm nay, Iran và Mỹ đã tiến hành 5 vòng thương lượng hạt nhân gián tiếp. Tuy vậy, tiến trình này đã bị ngừng trệ sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel hồi tháng 6.

Vào ngày 20/10, Iran đã thông báo hủy bỏ thỏa thuận hợp tác được ký hồi tháng 9 với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), qua đó từ chối cho phép các nhân viên của IAEA tiếp tục thanh tra các địa điểm hạt nhân của Tehran.