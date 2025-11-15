Tàu chở dầu. Ảnh: Iranint

Trang Iran Int dẫn 2 nguồn tin hàng hải cho biết, Columbia Shipmanagement, đơn vị vận hành tàu Talara xác nhận đã mất liên lạc với tàu khi phương tiện này đang trên đường chở dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cao từ Sharjah thuộc Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) tới Singapore. Con tàu thuộc sở hữu của công ty Pasha Finance có trụ sở tại Cộng hòa Cyprus.

Theo các nguồn tin, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã chặn tàu Talara cách cảng Khor Fakkan của UAE khoảng 20 hải lý về phía đông và buộc tàu hướng về vùng biển Iran vào ngày 14/11.

Hiện, Iran chưa lên tiếng xác nhận chính thức về vụ việc. Bộ Ngoại giao Iran và UAE cũng chưa phản hồi ngay lập tức các đề nghị bình luận.

Một quan chức Mỹ đề nghị giấu tên cho biết, vụ việc trên gây bất ngờ vì Iran đã không thực hiện các vụ chặn bắt tàu ở vùng Vịnh trong những tháng gần đây. Trước đó, Iran thường xuyên bắt giữ các tàu chở dầu với lý do hạn chế buôn lậu nhiên liệu trong khu vực. Ngoài ra, các lực lượng Tehran cũng đã bắt giữ các tàu chở dầu do tranh chấp hàng hải hoặc để đáp trả việc thực thi các lệnh trừng phạt quốc tế.

Cùng ngày 14/11, Iran đã tiến hành một cuộc thử nghiệm toàn diện hệ thống cảnh báo khẩn cấp qua điện thoại di động. Trong đó, các cảnh báo thử nghiệm đã được gửi tới những người dùng được lựa chọn trong khoảng thời gian 10 - 12 giờ, trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với những lo ngại ngày càng tăng về viễn cảnh xung đột với Israel tái bùng phát.

Kể từ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6, Tehran đã công khai chuẩn bị cho nhiều kịch bản xung đột. Cuộc thử nghiệm đánh dấu nỗ lực mới nhất của Iran nhằm thể hiện sự sẵn sàng và tăng cường các biện pháp bảo vệ dân thường giữa lúc các quan chức nước này cảnh báo khu vực đã bước vào "giai đoạn ngày càng nguy hiểm".