Theo The Nation, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapon Naowarat ngày 22/11 đã đích thân tới kiểm tra nhà tù Bangkok Remand, nhằm làm rõ những cáo buộc liên quan đến "phòng VIP bí mật" dành cho các tù nhân Trung Quốc giàu có.

"Kết quả ban đầu cho thấy có 6 - 7 cán bộ liên quan và mỗi người sẽ bị điều tra riêng biệt. Mọi hành vi sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", ông Rutthapon cho biết.

Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapon Naowarat. Ảnh: The Nation

Ngoài việc kiểm tra nhà tù, Bộ trưởng Rutthapon cũng đã họp với Phó cục trưởng Cục Cải huấn Yutthana Nakrueangsri, Cục Điều tra đặc biệt (DSI), Đồn cảnh sát Prachachuen và các quan chức liên quan để xác minh sự việc.

Cuộc kiểm tra là quy trình then chốt trước khi chuyển hồ sơ sang DSI để tiếp tục làm rõ. Cơ quan Phòng chống rửa tiền Thái Lan dự kiến cũng sẽ vào cuộc để rà soát các dấu hiệu giao dịch tài chính bất thường, tình nghi liên quan đến hành vi tham nhũng của cán bộ trại giam.

Nhà tù Bangkok Remand. Ảnh: The Nation

Truyền thông Thái Lan tiết lộ, mục tiêu chính của đợt kiểm tra là một "phòng cải tạo", vốn được xây dựng cho cán bộ trại giam trong khu vực hạn chế nhưng sau đó bị sửa chữa thành một phòng tiếp khách kiểu VIP.

Bê bối về "phòng VIP bí mật" bị phát hiện vào ngày 16/11, khi lực lượng chức năng tiến hành đột kích bất ngờ. Tại đây, họ đã phát hiện tình trạng một nhóm tù nhân Trung Quốc thuộc diện "xám" được cho là đã trả số tiền lớn để đưa người mẫu nước ngoài vào trại, đồng thời tổ chức các cuộc gặp trái phép ngay trong cơ sở giam giữ.