Theo hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia, Thủ tướng Anwar Ibrahim tối 13/11 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul để thảo luận về việc hạ nhiệt căng thẳng biên giới.

"Malaysia mong muốn Thái Lan và Campuchia củng cố lệnh ngừng bắn đã đạt được tại Kuala Lumpur vào cuối tháng trước. Chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ, thúc đẩy hướng tới hòa bình. Tôi mong hai nước sẽ tiếp tục thể hiện quyết tâm và dũng khí để khôi phục ổn định dọc biên giới", ông Anwar cho biết.

Ông Anwar nhấn mạnh, hai nhà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đã đưa ra phản hồi tích cực với lập trường của Malaysia, quả quyết họ sẵn sàng đối thoại để tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim điện đàm với các lãnh đạo Campuchia và Thái Lan. Ảnh: Bernama

Cùng ngày, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan tuyên bố, nước này sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp giữa Thái Lan và Campuchia sau khi căng thẳng biên giới giữa hai bên bùng phát trở lại.

"Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia lại xảy ra sau khi thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur được ký kết tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 vừa qua. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về tình huống này. Tuy vậy, Campuchia đã đề nghị tổ chức đối thoại tại Kuala Lumpur và Thái Lan cũng đề nghị Malaysia tiếp tục nỗ lực để duy trì lệnh ngừng bắn", ông Mohamad nói.

Đầu tuần này, Thái Lan đã thông báo ngừng thực thi thỏa thuận hòa bình với Campuchia, đồng thời tạm dừng kế hoạch trả tự do cho 18 binh sĩ của Phnom Penh. Bangkok giải thích, động thái này là do một số binh sĩ Thái Lan đã dẫm phải mìn chống bộ binh khi tuần tra biên giới.