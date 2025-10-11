Tờ Bangkok Post ngày 11/10 cho biết, Bộ Công an Trung Quốc Trung Quốc (MPS) mới đây đã công bố thông tin chi tiết về chiến dịch phối hợp với Mỹ và Thái Lan, nhằm thu giữ một số lượng kỷ lục ma túy đá trên Biển Đông.

"Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), Cục Phòng chống ma túy thuộc Bộ Công an Trung Quốc và Cảnh sát biển Thái Lan đã phối hợp để ngăn chặn tàu Ji Sheng ở vị trí cách bãi cạn Scarborough 240km về phía tây nam. Lực lượng chức năng sau đó đã bắt giữ 7 nghi phạm, thu giữ tổng cộng 4.973,4 kg ma túy đá", đại diện MPS cho biết.

Ma túy được tìm thấy trên tàu Ji Sheng. Ảnh: Xinhua

Truyền thông Trung Quốc tiết lộ, vụ bắt giữ được thực hiện vào ngày 24/2, nhưng chỉ được công bố chính thức vào ngày 10/10. Con tàu bị bắt giữ là loại tàu chở hàng có tải trọng 700 tấn, treo cờ Mông Cổ. Đây được coi là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất ở châu Á – Thái Bình Dương trong những năm gần đây.

"Xuyên suốt chiến dịch, cảnh sát Thái Lan và DEA của Mỹ đã phối hợp điều tra sâu rộng, chủ động chia sẻ thông tin tình báo về hoạt động buôn lậu ma túy trên biển với phía Trung Quốc. Nhờ phản ứng nhanh chóng, lực lượng Trung Quốc đã kịp thời chặn giữ tàu vận chuyển ma túy, thu giữ tang vật, tạo hình mẫu cho hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy", MPS nhấn mạnh.

Phòng chống ma túy hiện là một trong số ít lĩnh vực mà Mỹ và Trung Quốc vẫn duy trì hợp tác trong bối cảnh căng thẳng song phương leo thang vì vấn đề thuế quan.