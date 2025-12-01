QCVN 06:2022/BXD quy định: “Các gian phòng sản xuất và các gian phòng kho, kể cả các phòng thí nghiệm và nhà xưởng có diện tích trên 50 2; các gian phòng chuẩn bị đồ ăn có thiết bị đun nấu có công suất trên 10kW trong các nhà thuộc nhóm F1, F2, F3 và F4 được xếp vào nhóm F5”.

Từ quy định trên, công dân thắc mắc: “Công suất trên 10 kW” là công suất của từng thiết bị đun nấu riêng lẻ hay là tổng công suất của tất cả thiết bị đun nấu trong khu vực bếp mà công ty dự kiến lắp đặt?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, quy định trên được nêu tại Mục 2.5.5.2 của QCVN 06:2022/BXD và được bổ sung, sửa đổi tại Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Theo đó, “công suất 10 kW là tổng công suất của các thiết bị đun nấu trong gian phòng chuẩn bị đồ ăn”, Bộ Xây dựng nêu rõ.

Bảng phân nhóm nhà dựa trên tính nguy hiểm cháy theo công năng theo QCVN 06:2022/BXD