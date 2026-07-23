Đại hội Thể thao châu Á - Asiad lần thứ 20 năm 2026, diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19/9 đến 4/10. Ngày 23/7, BTC tiến hành bốc thăm chia bảng bóng đá nam, nữ.

Thay vì tiếp nhận đăng ký tự do như nhiều kỳ đại hội trước, chủ nhà Nhật Bản ấn định lựa chọn các đội bóng vừa tham dự VCK U23 châu Á và VCK nữ châu Á 2026. Việt Nam là một trong hai nền bóng đá Đông Nam Á, bên cạnh Thái Lan, có đại diện góp mặt ở cả môn bóng đá nam và nữ của đại hội.

U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1.

Ở nội dung bóng đá nam, 15 đội tuyển tham dự được chia thành 4 bảng đấu, gồm 3 bảng có 4 đội và 1 bảng có 3 đội. Kết thúc vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Theo nguyên tắc phân nhóm hạt giống dựa trên thành tích tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng với chủ nhà Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Như vậy, các cầu thủ trẻ Việt Nam tránh được các đối thủ mạnh này ở vòng bảng.

Trong khi đó, ở nội dung bóng đá nữ, 12 đội tuyển được chia thành 3 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Sáu đội nhất, nhì bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Căn cứ thành tích tại VCK Cúp bóng đá nữ châu Á 2026, tuyển nữ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3, cùng với Uzbekistan và Bangladesh.

Thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam tại Asiad là hạng tư năm 2018, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, trong khi với tuyển nữ Việt Nam là hạng tư năm 2014 dưới thời HLV Mai Đức Chung.

Chủ tịch VFF làm Trưởng ban điều hành bóng đá nam Asiad 2026 Theo phân công của AFC, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF đồng thời là Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC, sẽ đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam tại Asiad 2026. Đây được xem là một dấu ấn của bóng đá Việt Nam trên phương diện quản lý và tổ chức ở đấu trường châu lục.