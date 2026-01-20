Bốn người bị tạt a-xít

Bước thấp bước cao, anh Trần Thanh Tuấn (ngụ xã Nhà Bè, TPHCM) khẽ bám vào vai vợ, lần mò vào phòng xử án của TAND TPHCM. Gần 6 năm nay, cuộc sống của anh chìm trong bóng tối bởi sự ra tay tàn độc của kẻ thủ ác Nguyễn Kim Vinh (42 tuổi, quê Vĩnh Long).

Anh Tuấn cho biết, trước đây anh là tổ trưởng tại bộ phận ép của Công ty KTC Việt Nam, còn Vinh là công nhân trong tổ. Quá trình làm việc, Vinh thường để xảy ra sai sót nên anh hay nhắc nhở, la mắng.

Theo cơ quan điều tra, do ghim hận trong lòng nên Vinh nảy sinh ý định tạt a-xít vào đồng nghiệp để trả thù. Để thực hiện kế hoạch, anh ta theo dõi lịch trình của anh Tuấn rồi đi mua a-xít, đổ vào ca nhựa.

Tối 21/10/2019, Vinh đứng đón lõng anh Tuấn ở đầu đường Huỳnh Tấn Phát. Đến 22h cùng ngày, vừa thấy anh Tuấn chạy xe tới, Vinh vội bám theo rồi tạt thẳng ca a-xít vào mặt đồng nghiệp.

Bị cáo Nguyễn Kim Vinh. Ảnh: TP

Anh Tuấn được người nhà đưa đi cấp cứu, dù thoát chết nhưng bị thương tật tới 95%. A-xít đã làm biến dạng khuôn mặt, lấy đi đôi mắt của anh. Từ một người khỏe mạnh, trụ cột gia đình, anh trở nên tàn phế, mọi sinh hoạt cá nhân phải phụ thuộc người thân.

Sau khi chồng bị hãm hại, chị Y. (vợ anh Tuấn) phải gồng gánh gia đình, nuôi 2 con thơ. Chị cho biết may mà cha mẹ chồng ở cạnh nên khi chị đi làm còn có người chăm sóc anh Tuấn.

Ngoài anh Tuấn, 3 người nữa cũng chỉ vì nhắc nhở thái độ làm việc mà bị Vinh tạt a-xít gây tàn phế.

Cụ thể, tháng 5/2021, Vinh vào làm công nhân tại Công ty Kim May Organ ở khu chế xuất Tân Thuận. Trong quá trình làm việc, Vinh thường bị anh Nguyễn Xuân Huy (tổ phó) nhắc nhở nên gã tiếp tục lên kế hoạch tạt a-xít để trả thù.

Sau khi chuẩn bị a-xít, chiều tối 23/12/2021, Vinh đứng đón lõng anh Huy tại đường Tân Thuận (phường Tân Thuận Đông, quận 7 cũ). Tới 18h20 cùng ngày, thấy anh Huy tan làm ra về, Vinh chạy theo tạt ca a-xít vào mặt cấp trên. Hậu quả, anh Huy bị thương tật 50%, gương mặt và cổ, ngực biến dạng.

Đầu tháng 5/2022, cũng vì lý do bị anh Trần Minh Hiếu nhắc nhở công việc không đảm bảo, Vinh mua a-xít về tạt trả thù khiến anh Hiếu bị thương tích 30%.

Anh Trần Thanh Tuấn bị a-xít hủy hoại cơ thể. Ảnh: TP

Tháng 8/2022, Vinh được điều chuyển sang bộ phận sửa máy tạo kim may của tổ số 3 (Công ty Kim May Organ) do anh Nguyễn Văn Minh làm quản đốc. Trong quá trình làm việc, Vinh tiếp tục bị anh Minh nhắc nhở vì không làm tốt công việc. Từ đó, Vinh nảy sinh sự thù ghét với anh Minh và tiếp tục đi mua a-xít về trả thù.

Khoảng 16h ngày 28/9/2022, Vinh bám theo anh Minh, tạt thẳng ca a-xít vào mặt người quản đốc rồi bỏ chạy. Vụ việc khiến anh Minh hỏng một bên mắt, bị thương tật 54%.

Sau 4 lần ra tay với các đồng nghiệp, đến tận ngày 19/11/2022, kẻ thủ ác Nguyễn Kim Vinh mới sa lưới pháp luật.

Loanh quanh chối tội

Tại phiên tòa hôm nay, Vinh bị đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Bị cáo tỏ ra khá bình thản và luôn miệng chối tội, dù trước đó đã thừa nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra. Vinh còn nói bị cán bộ điều tra ép buộc nhận tội.

“Bị cáo với họ có thù oán gì đâu mà tạt a-xít và cũng không ai nhìn thấy bị cáo tạt a-xít vào người nào", bị cáo Vinh bao biện.

Ngoài ra, Vinh trình bày bản thân có bệnh về thần kinh, nhiều lần tự nhiên ngã ra ngất xỉu 5-10 phút.

Tuy nhiên, khi đại diện Viện kiểm sát công bố lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra với sự có mặt của luật sư thì Vinh im lặng.

Về vết thương trên hai đùi, Vinh khai, khi anh ta đang lưu thông trên đường thì bị một người lạ mặt tạt chất lỏng vào người gây thương tích. Trước lời khai này của bị cáo, vị chủ tọa đặt câu hỏi: "Có phải khi bị cáo san từ chai sang ca, a-xít bị rớt vào đùi gây bỏng, bị cáo tự chữa trị không khỏi nên phải đến bệnh viện điều trị không?". Vinh im lặng không trả lời.

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng của người khác, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung, Hội đồng xét xử TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Kim Vinh 20 năm tù về tội “Giết người”.