Ngày 3/12, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Giàng Seo Tỏa (18 tuổi, ngụ Đắk Lắk) 7 năm tù về tội Giết người; Sùng Văn Trường (19 tuổi) và Thào Mi Giáo (18 tuổi), cùng ngụ Đắk Lắk, mỗi bị cáo 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo buộc, khoảng 20h ngày 17/3/2024, Tỏa đang ngồi làm việc tại một xưởng may bao bì tại phường Phú Thọ Hòa, TPHCM thì Sùng A Lồng rủ Tỏa qua chỗ làm của Lồng ở phường Bình Hưng Hòa để nhậu. Nhận lời, Tỏa rủ theo Giàng Seo Cự đi cùng. Thấy Cự cầm theo con dao bấm, Tỏa lấy dao cất vào túi áo rồi cùng tới xưởng của Lồng ngồi uống bia.

Bị cáo Giàng Seo Tỏa. Ảnh: TP

Lúc này, nhóm thiếu niên gồm Sùng Seo Chung, Tráng Hồng Vàng, Lù A Quý và Vàng Chí Phúc (đều 13–15 tuổi) bị một nhóm lạ mặt rượt đánh. Bực tức, Chung gọi điện nhờ Thào Văn Dũng (19 tuổi) tới hỗ trợ.

Nghe điện thoại, Dũng rủ Sùng Văn Trường, Thào Mi Giáo và nhóm bạn đến khu vực đường số 6, phường Bình Hưng Hòa. Tới nơi, thấy Tỏa, Lồng và Cự đang ngồi nhậu trong nhà, Dũng tưởng nhóm của Tỏa tấn công nhóm của Chung nên gọi ra nói chuyện.

Sau khi nói chuyện và biết mình đã nhận nhầm, Dũng vẫn lao vào đánh Tỏa và hô nhóm bạn xông vào đánh Cự, Lồng.

Tỏa bỏ chạy nhưng Dũng vẫn đuổi theo đánh tiếp. Bực tức, Tỏa rút con dao bấm trong túi đâm vào sườn và vai của Dũng. Vẫn chưa hả giận, Tỏa quay ra đâm sượt vào đầu Trường khiến cả nhóm hoảng sợ bỏ chạy.

Dù được đưa đi cấp cứu, Dũng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Trước phiên xét xử, gia đình bị cáo Tỏa đã bồi thường 90 triệu đồng cho gia đình bị hại Dũng. Sau đó, cha mẹ Dũng đã làm đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Tỏa.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung, tuy nhiên, bị hại cũng có một phần lỗi nên sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.