Trong cuộc đua công nghệ tác chiến điện tử (EW) hiện đại, hệ thống Tobol của Nga nổi lên như một trong những vũ khí ít được công bố nhất nhưng lại gây ảnh hưởng sâu rộng nhất. Được thiết kế để tấn công đồng thời cả tín hiệu từ vệ tinh xuống mặt đất và từ mặt đất lên quỹ đạo, hệ thống Tobol không chỉ làm nhiễu GPS, Galileo hay Starlink mà còn tạo ra một “ô che điện từ” bao phủ toàn bộ khu vực tác chiến, khiến đối phương gần như mù quáng về định vị và thông tin liên lạc.

Hệ thống tác chiến điện tử (EW) Tobol bí mật của Nga tấn công đồng thời uplink-downlink GPS, Galileo, Starlink, tạo lá chắn điện từ bao phủ chiến trường Ukraine. Ảnh: RIA Novosti/rg.ru

Hệ thống tác chiến điện tử (EW) Tobol (thường được gắn mã 14Ts227 theo một số nguồn phân tích) thuộc nhóm các tổ hợp bảo mật cao nhất của Nga.

Ban đầu, nhiều chuyên gia cho rằng nó được phát triển để bảo vệ mạng lưới vệ tinh nội địa khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

Tuy nhiên, trong thực tế chiến trường và các báo cáo tình báo gần đây, Tobol đã được tái định hướng để chủ động gây nhiễu các mạng vệ tinh liên quan đến NATO, đặc biệt là GPS của Mỹ, Galileo của châu Âu và hệ thống internet vệ tinh Starlink của SpaceX.

Điểm đột phá lớn nhất nằm ở khả năng tác động đồng thời lên cả hai đầu đường truyền. Trong khi hầu hết các hệ thống gây nhiễu truyền thống chỉ tập trung vào downlink, tức làm nhiễu tín hiệu từ vệ tinh xuống thiết bị thu trên mặt đất, Tobol được cho là có thể đồng thời cản trở uplink, khiến tín hiệu từ các trạm đầu cuối (terminal) mặt đất không thể lên đến vệ tinh một cách hiệu quả.

Điều này tạo ra hiệu ứng kép: thiết bị mặt đất vừa không nhận được dữ liệu sạch, vừa không gửi được dữ liệu lên quỹ đạo.

Về mặt kỹ thuật, Tobol hoạt động như một mạng lưới các trạm cố định và bán cố định được bố trí tại các điểm chiến lược trên lãnh thổ Nga, trong đó khu vực Kaliningrad thường xuyên được nhắc đến như một mắt xích quan trọng.

Các trạm này sử dụng các ăng-ten parabol kích thước lớn và hệ thống anten định hướng công suất cao, cho phép tập trung năng lượng điện từ vào các dải tần số cụ thể mà GPS, Galileo và các kênh đồng bộ của Starlink đang sử dụng.

Công suất phát lớn kết hợp với khả năng điều hướng chùm tia giúp hệ thống tạo ra vùng nhiễu rộng, được mô tả là “ô che điện từ” hoặc “lá chắn điện từ” bao phủ hàng trăm kilomet vuông.

Trong vùng này, tín hiệu vệ tinh bị suy giảm nghiêm trọng hoặc hoàn toàn bị át đi, khiến các hệ thống dẫn đường chính xác, drone, tên lửa thông minh và thậm chí cả thông tin liên lạc quân sự phụ thuộc vệ tinh đều bị ảnh hưởng nặng nề.

NATO đau đầu với hệ thống tác chiến điện tử Tobol bí ẩn của Nga. Ảnh:NI

Một khía cạnh đáng chú ý khác là cách Tobol tiếp cận Starlink. Thay vì chỉ tấn công trực tiếp luồng dữ liệu, hệ thống được cho là ưu tiên làm nhiễu các kênh đồng bộ hóa, đặc biệt là tín hiệu GPS mà các terminal Starlink cần để duy trì định thời chính xác.

Khi đồng bộ bị phá vỡ, toàn bộ liên kết dữ liệu trở nên không ổn định dù vệ tinh vẫn hoạt động bình thường trên quỹ đạo. Kết hợp với khả năng gây nhiễu uplink, Tobol tạo ra hiệu ứng “cắt đứt” hai chiều, khác biệt rõ rệt so với các biện pháp gây nhiễu cục bộ thông thường chỉ tác động đến terminal mặt đất trong phạm vi hẹp.

Về phạm vi triển khai, các nguồn phân tích phương Tây và Nga đều chỉ ra rằng Tobol không phải là một tổ hợp đơn lẻ mà là một mạng lưới gồm nhiều trạm được đặt gần các cơ sở giám sát vệ tinh và trung tâm chỉ huy.

Việc bố trí tại Kaliningrad cho phép hệ thống ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Baltic, vịnh Phần Lan và các hành lang hàng không quan trọng của châu Âu.

Các sự cố nhiễu GPS kéo dài trong khu vực này trong thời gian gần đây thường được liên kết với sự hiện diện của các trạm thuộc mạng Tobol.

Công suất và tầm hoạt động lớn giúp nó không chỉ phục vụ phòng thủ điểm mà còn có thể hỗ trợ các chiến dịch tác chiến điện tử trên diện rộng, tạo lợi thế về thông tin và định vị cho lực lượng Nga.

Dù thông tin kỹ thuật chi tiết vẫn bị giữ bí mật nghiêm ngặt, những gì đã lộ ra cho thấy Tobol đại diện cho bước tiến quan trọng trong tư duy tác chiến điện tử hiện đại: không còn chỉ là gây nhiễu cục bộ mà hướng tới kiểm soát toàn bộ môi trường điện từ của chiến trường.

Khả năng tấn công cả hai chiều đường truyền vệ tinh, kết hợp với sức mạnh tạo “ô che điện từ”, khiến hệ thống này trở thành mối đe dọa chiến lược đối với mọi lực lượng phụ thuộc nặng nề vào định vị vệ tinh và thông tin liên lạc quỹ đạo thấp.

Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại ngày càng phụ thuộc vào không gian, Tobol đang định hình lại cách các bên đánh giá và đối phó với ưu thế thông tin từ trên cao.

(Theo rg.ru, voennoedelo.com, vpk.name, nationalinterest.org, aryanews.com, sputnikglobe.com)