Dấu ấn Vinicius

Nhờ phong độ chói sáng của Vinicius Junior với cú đúp bàn thắng, và pha lập công của Matheus Cunha, Brazil dễ dàng vượt qua Scotland thiếu sức sống, đồng thời tạo điều kiện để Neymar có màn ra mắt tại World Cup 2026.

Đội bóng của Carlo Ancelotti khép lại vòng bảng với ngôi đầu, xếp trên Maroc và sẽ gặp Hà Lan hoặc Nhật Bản ở vòng 1/16.

Brazil thắng tưng bừng Scotland. Ảnh: FIFA

Vinicius tiếp tục khẳng định vị thế khi sánh vai cùng Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland và Cristiano Ronaldo trong nhóm những ngôi sao nổi bật nhất giải đấu.

Do ảnh hưởng của chấn thương và sự thiếu hụt những tài năng đẳng cấp như các thế hệ trước, đây được xem là tuyển Brazil ít tên tuổi lớn nhất trong nhiều năm. Dù vậy, Selecao vẫn cho thấy sự hiệu quả đáng nể.

Bầu không khí tại sân Hard Rock ở Miami bùng nổ khi Neymar bước ra khởi động rồi chính thức vào sân khoảng 15 phút cuối trận.

Lần đầu tiên tại World Cup 2026, Brazil được chứng kiến chiếc áo số 10 xuất hiện trên sân, dù Neymar vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất và vóc dáng cũng không còn thanh thoát như trước. Gương mặt anh tròn trịa hơn.

Dẫu vậy, kỹ thuật của anh vẫn còn nguyên vẹn. Neymar thực hiện một quả phạt góc hiểm hóc với ý đồ ghi bàn trực tiếp, tung đường chọc khe tinh tế cho “đàn em” Vinicius và liên tục chủ động nhận bóng, cho thấy khát khao khẳng định bản thân.

Khi tỷ số đã là 3-0, Brazil tái hiện hình ảnh quen thuộc của mình với những pha phối hợp ngắn, chậm rãi để kiểm soát thế trận và nhảy múa cùng trái bóng.

Vinicius đạt phong độ cao ở World Cup 2026. Ảnh: CONMEBOL

Scotland quá yếu để cản trở điều đó, còn Vinicius và Neymar thì liên tục tìm đến nhau như hai cậu bé muốn phô diễn sự ăn ý bằng những pha xử lý ngẫu hứng.

Trước màn kết giàu cảm xúc ấy, Brazil đã trình diễn bộ khung mà Ancelotti đang xây dựng.

Không còn hàng tiền vệ với những nghệ sĩ sân cỏ lừng danh như ngày nào, nhưng họ sở hữu “khối bê tông” vững chắc ở trung lộ với Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Casemiro và Bruno Guimaraes.

Bộ tứ này tạo nên nền tảng phòng ngự cực kỳ khó xuyên phá. Họ bổ sung gần như hoàn hảo cho nhau về điểm mạnh cũng như điểm yếu.

Trừng phạt sai lầm

Scotland càng tự làm khó mình khi Scott McKenna chuyền hỏng ngay trong vòng cấm. Rayan áp sát cướp bóng, tạo điều kiện để Vinicius vượt qua thủ môn Angus Gunn rồi ghi bàn.

Bàn thắng này mang đến sự mơ mộng cho người Brazil khi nhìn lại lịch sử World Cup. Trước đây, mỗi khi có cầu thủ ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng, Selecao đều giành chức vô địch thế giới.

Vinicius ăn ý với Rayan. Ảnh: CONMEBOL

Lần đầu tiên cột mốc này diễn ra là Mexico 1970, với trường hợp huyền thoại Jairzinho. Sau đó, Romario (1994), Ronaldo và Rivaldo (2002) lần lượt tái hiện thành tích ghi bàn. Vini trở thành cầu thủ thứ 5 ghi bàn toàn bộ vòng bảng.

Ít phút sau, Jack Hendry cũng mắc sai lầm tương tự, giúp Vinicius một lần nữa đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, VAR xác định tiền đạo Brazil đã chạm nhẹ vào mắt cá chân đối phương trước khi cướp bóng, khiến bàn thắng không được công nhận.

“Thật đáng hổ thẹn”, Vini phản ứng. Anh tức giận là dễ hiểu, khi Hendry thậm chí còn không có bất kỳ sự phản đối nào để che giấu sai lầm của mình.

Brazil triển khai bóng theo phong cách “piano piano” – chậm rãi, chắc chắn với nhiều đường chuyền an toàn trước khi tăng tốc nhờ Vinicius, Rayan hoặc Cunha.

Ancelotti vẫn trung thành với triết lý quen thuộc của bóng đá Italia, xây dựng đội bóng từ hàng phòng ngự rồi mới mài sắc sức tấn công. Với một HLV đến từ đất nước hình chiếc ủng, đó gần như là bài học nhập môn.

Cunha cũng tham gia vào chiến thắng. Ảnh: FIFA

Scotland hoàn toàn bất lực. Sau chiến thắng trước Haiti, họ có nguy cơ dừng bước ngay từ vòng bảng nếu ba điểm ấy không đủ giúp lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ngay trước giờ nghỉ, Vinicius đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0, gần như đóng sập cánh cửa đi tiếp của đại diện Vương quốc Anh.

Hiệp 2, Scotland thi đấu quyết tâm hơn và buộc Alisson phải có 2 pha cứu thua đáng chú ý. Tuy nhiên, Matheus Cunha vẫn kịp ghi bàn thứ 3 sau pha phối hợp đẹp mắt bắt đầu từ Casemiro rồi Bruno Guimaraes làm tường thuận lợi.

Với ba bàn thắng sau vòng bảng, Cunha đang nổi lên như đối tác lý tưởng của Vinícius và Rayan trên hàng công.

Còn Neymar, người khóc nức nở khi hết trận, dù mới chỉ thi đấu ít phút và trong bối cảnh trận đấu đã an bài, cũng cho thấy anh hoàn toàn có thể trở thành quân bài quan trọng của Brazil trong hành trình vòng knock-out.

(Nguồn: VTV)