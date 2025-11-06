Con đường rủi ro

Quyết định của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đưa án phạt của FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã vấp phải những cảnh báo gay gắt từ giới chuyên môn, đặc biệt là cựu Tổng thư ký FAM, Datuk Seri Azzuddin Ahmad.

Trong bối cảnh Ủy ban Kháng cáo FIFA (FAC) vừa bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo và giữ nguyên án phạt nặng, việc tiếp tục theo đuổi vụ kiện được xem là một nước cờ rủi ro cao, tiềm ẩn nguy cơ gây ra những hệ lụy thảm khốc cho nền bóng đá nước này.

Khiếu nại CAS là con đường vô ích và nhiều rủi ro với bóng đá Malaysia. Ảnh: FAM

FAM chịu mức phạt tổng cộng 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng), trong khi 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA đình chỉ 12 tháng cùng mức phạt 2.000 franc (khoảng 66 triệu đồng) mỗi người vì tội làm giả tài liệu trong hồ sơ đăng ký thi đấu.

Ông Azzuddin Ahmad cho rằng, việc FIFA bác đơn kháng cáo lần hai cho thấy bằng chứng mà cơ quan quản lý bóng đá thế giới đưa ra là quá rõ ràng và khó tranh cãi.

Theo cựu Tổng thư ký FAM, hành động đưa vụ việc lên CAS chỉ nhằm kéo dài thêm cuộc khủng hoảng, và quan trọng hơn, nó mở ra cánh cửa cho hình phạt nghiêm trọng nhất: FAM bị FIFA đình chỉ hoạt động.

“Hệ lụy là tổ chức của chúng ta có thể bị đình chỉ. Nếu điều đó xảy ra, tất cả các hoạt động bóng đá, bao gồm cả Giải vô địch quốc gia M-League, sẽ phải dừng lại ngay lập tức”, ông Azzuddin cảnh báo.

Là người có kinh nghiệm quản lý, Azzuddin Ahmad nhấn mạnh nếu FAM bị đình chỉ, toàn bộ cấu trúc bóng đá Malaysia sẽ sụp đổ, điều mà không ai mong muốn. Hiện tại, các giải đấu quốc nội vẫn có thể tiếp tục.

Ông Azzuddin khuyến nghị FAM nên chọn cách tiếp cận khiêm tốn hơn để tháo gỡ cuộc khủng hoảng.

Thay vì tiếp tục đấu tranh pháp lý, khiến vấn đề trở nên phức tạp và căng thẳng hơn, FAM nên “khiêm tốn thừa nhận đã mắc sai lầm”, và chấp nhận đã có “sự sơ suất” trong quy trình.

Ông cũng cho rằng không cần dùng đến từ ngữ nặng nề như “gian lận” mà chỉ cần thừa nhận thiếu sót.

Việc kéo dài vụ kiện không chỉ gây tốn kém mà còn có thể lan rộng sang các cơ quan chính phủ. Trước mắt, đã có ít nhất hai tổ chức tiến hành điều tra FAM, hoặc buộc Liên đoàn này giải trình

Ông Azzuddin lo ngại: “Nếu vụ việc này tiếp tục, tôi e rằng nó sẽ dấy lên nhiều câu hỏi hơn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến các cơ quan chính phủ như Cục Đăng ký Quốc gia và Cục Nhập cư”.

Hành động vô ích

Trong mắt các chuyên gia, phản ứng của FAM về việc đưa tranh cãi lên CAS là hành động thách thức FIFA, một nước đi đầy mạo hiểm và không cần thiết.

Với bằng chứng đã được xác nhận, con đường tốt nhất cho bóng đá Malaysia là chấp nhận án phạt, xử lý nội bộ và tránh xa nguy cơ bị đình chỉ, hình phạt có thể xóa sổ mọi thành tựu bóng đá của họ trong nhiều năm.

FAM đang thách thức FIFA. Ảnh: VFF

Nếu tiếp tục thất bại tại CAS, hậu quả sẽ không chỉ là số tiền phạt lớn mà là sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống.

Ý kiến của ông Azzuddin được nhà báo nổi tiếng T. Avineshwaran ủng hộ, thông qua bài bình luận trên The Star.

Theo tác giả, vấn đề cốt lõi của FAM không chỉ là khoản tiền phạt hay án đình chỉ các cầu thủ, mà là sự thiếu trách nhiệm và xói mòn tính chính trực của tổ chức.

Phán quyết của FIFA rất rõ ràng. Việc tiếp tục đưa vụ kiện lên CAS chỉ là “một hành động vô ích, kéo dài cuộc khủng hoảng”.

Bài báo khuyến nghị FAM nên “ngừng đổ lỗi và chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm” về những sai sót trong quy trình. Thay vì tiếp tục đấu tranh pháp lý mạo hiểm, đây chính là cơ hội để FAM thực hiện một “sự thay đổi văn hóa” toàn diện.

Lời khuyên cuối cùng của nhà báo T. Avineshwaran: FAM cần phải “làm lại từ đầu”, bằng cách đặt lại ưu tiên về sự minh bạch và tập trung vào phát triển bóng đá một cách trung thực để bảo vệ tương lai lâu dài của các giải đấu và đội tuyển.