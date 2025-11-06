Năm 2025 là lần thứ 30 giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam được tổ chức. Và cũng trong năm nay, bóng đá Việt Nam chứng kiến nhiều dấu ấn quan trọng như: Tuyển Việt Nam với cơ hội giành vé tới Asian Cup 2027, U23 bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á và giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026…

Theo kế hoạch, lễ trao giải sẽ được tổ chức ngay sau khi SEA Games 33 kết thúc (cuối tháng 12). Điểm mới trong giải thưởng lần thứ 30 tổ chức sẽ có thêm danh hiệu “Cầu thủ được yêu thích nhất” thông qua hình thức bầu chọn trực tuyến từ khán giả.

Cao Pedant Quang Vinh có tên trong danh sách đề cử giải thưởng QBV Việt Nam 2025

Quay trở lại với các đề cử, BTC đã công bố danh sách các cầu thủ cho hạng mục QBV nam, QBV nữ, QBV Futsal, cùng các giải thưởng khác như Cầu thủ ngoại xuất sắc, cầu thủ trẻ nam-nữ xuất sắc nhất…

Ở hạng mục Quả bóng vàng nam Việt Nam 2025, CLB CAHN là đội bóng có số lượng cầu thủ góp mặt đông đảo nhất với 5 cái tên gồm Nguyễn Filip, Quang Hải, Đình Bắc, Văn Thanh và Cao Pendant Quang Vinh, xếp thứ 2 là Hà Nội FC (4), Thể Công Viettel (3).

Đáng chú ý, trong danh sách đề cử có hàng loạt ngôi sao U23 Việt Nam như Đình Bắc, Trung Kiên (HAGL), Hiểu Minh, Thanh Nhàn (PVF-CAND) Văn Thuận, Ngọc Mỹ (Thanh Hoá),Văn Khang (Thể Công Viettel)…

Trong khi đó ở giải thưởng QBV nữ Huỳnh Như sẽ cạnh tranh với các đồng đội như Khổng Thị Hằng, Vạn Sự, Thanh Nhã, Kim Thanh…

Danh sách đề cử QBV nam Việt Nam 2025: Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Filip, Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh, Cao Pendant Quang Vinh (CLB CAHN); Nguyễn Thành Chung, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC); Trương Tiến Anh, Bùi Tiến Dũng, Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel); Trần Nguyên Mạnh, Lâm Ti Phông, Nguyễn Văn Vĩ (CLB Nam Định); Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm (CLB Ninh Bình); Triệu Việt Hưng, Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng); Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương/CA TPHCM); Trần Trung Kiên (HAGL)