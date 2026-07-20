Các cầu thủ Tây Ban Nha tiếp tục đón nhận niềm vui đặc biệt sau khi đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife.

Ngay trong phòng thay đồ, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trực tiếp trao quà cho các thành viên của đội bóng vừa đăng quang. Mỗi cầu thủ nhận một bản sao chiếc cúp World Cup cùng chiếc nhẫn được chế tác riêng dành cho nhà vô địch.

Tây Ban Nha lên vô địch World Cup 2026 đầy thuyết phục - Ảnh: FIFA

Những món quà mang ý nghĩa kỷ niệm, ghi dấu hành trình đáng nhớ của "La Roja" tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ. Các cầu thủ Tây Ban Nha hào hứng khoe nhẫn và chụp ảnh cùng bản sao cúp vàng trong bầu không khí ăn mừng sôi động.

Trước đó, Tây Ban Nha vượt qua Argentina sau 120 phút căng thẳng. Ferran Torres ghi bàn duy nhất ở phút 106, giúp đội bóng xứ bò tót lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới, sau lần đăng quang đầu tiên tại Nam Phi năm 2010.

Xem video (nguồn: X/Cleverly)