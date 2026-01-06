Ngày 6/1, Ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 cho biết, chương trình sẽ chính thức khai mạc vào ngày 11/1 tới tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, mở đầu cho chuỗi hoạt động hiến máu tình nguyện quy mô lớn diễn ra trên phạm vi toàn quốc.

Chủ Nhật Đỏ ra đời trước tình trạng thiếu máu nghiêm trọng tại nhiều cơ sở y tế vào dịp cuối năm 2008, đầu năm 2009. Xuất phát từ ý tưởng của báo Tiền Phong, ngày hội hiến máu đầu tiên được tổ chức năm 2009 tại Hà Nội, với kết quả còn khiêm tốn, chỉ tiếp nhận được 96 đơn vị máu. Tuy vậy, chính từ những “giọt máu đầu tiên” ấy, ngọn lửa của tinh thần sẻ chia và nhân ái đã được thắp lên, mở ra hành trình bền bỉ kéo dài suốt gần hai thập kỷ.

Sinh viên hiến máu trong ngày Chủ Nhật Đỏ năm 2025. Ảnh: BTC.

Qua từng năm, Chủ Nhật Đỏ không ngừng lớn mạnh cả về quy mô lẫn sức lan tỏa. Năm 2013, chương trình vượt ra khỏi địa bàn Hà Nội khi được tổ chức tại Đại học Thái Nguyên, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc nhân rộng mô hình hiến máu tình nguyện trên cả nước. Từ năm 2019 đến nay, Chủ Nhật Đỏ đã được triển khai rộng khắp tại các trường học, khu dân cư, khu đô thị, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia.

Nhờ những nỗ lực bền bỉ đó, phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ. Riêng trong năm 2025, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu, trong đó 98% từ người hiến máu tình nguyện, tương đương khoảng 1,75% dân số tham gia hiến máu. Nhờ nguồn máu ổn định này, tình trạng khan hiếm máu vào dịp Tết Nguyên đán nhiều năm trở lại đây đã được cải thiện rõ rệt.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chỉ riêng trong ba tháng đầu năm 2026, Viện dự kiến cần khoảng 122.000 đơn vị máu để cung cấp cho hơn 180 cơ sở y tế tại khu vực phía Bắc.

Ông Thanh nhấn mạnh, mỗi đơn vị máu được hiến tặng là thêm một sinh mệnh được tiếp nối và Chủ Nhật Đỏ chính là nhịp cầu nhân ái kết nối những tấm lòng thiện nguyện với hàng chục nghìn người bệnh đang chờ đợi sự sống từng ngày.

Đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, anh Phạm Văn Tân (quê Thanh Hóa) chia sẻ, anh mắc bệnh tan máu bẩm sinh nên tháng nào cũng phải truyền từ 3-4 đơn vị máu. Suốt hơn 10 năm qua, sự sống của anh được duy trì nhờ những giọt máu nghĩa tình từ cộng đồng.

“Tôi luôn biết ơn những người đã hiến máu để tôi có thể tiếp tục sống”, anh Tân nói.

Đến nay, hai người con của anh cũng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, bởi các em thấu hiểu rằng: Giọt máu cho đi là sự sống ở lại.

