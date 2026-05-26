Tờ Telegraph đưa tin Tổng thư ký NATO Mark Rutte hy vọng việc tài trợ bắt buộc cho Kiev sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào các ngày 7 - 8/7.

Một nguồn tin nội bộ NATO tiết lộ Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italia và Canada không mấy hào hứng với ý tưởng đó. Trong số 32 quốc gia thành viên của liên minh quân sự này, đề xuất trên chỉ được 7 quốc gia ủng hộ, tất cả đều đã chi 0,25% GDP của họ hoặc hơn để hỗ trợ Ukraine. Theo dữ liệu của Viện Kiel, Hà Lan, Ba Lan và các nước Bắc Âu, vùng Baltic đang chi từ 0,25% GDP trở lên để trang bị vũ khí cho Ukraine.

Ý tưởng tài trợ bắt buộc được đưa ra nhằm thể hiện cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev của các nước thành viên NATO ở châu Âu sau khi viện trợ của Mỹ dành cho chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giảm đáng kể dưới thời Tổng thống Donald Trump

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh cho biết: “Anh tiếp tục tham gia thảo luận với các đồng minh NATO về tất cả các đề xuất để đảm bảo liên minh có thể hỗ trợ Ukraine tốt nhất”.

Nga đã nhiều lần lên án phương Tây viện trợ cho Ukraine, nhấn mạnh điều đó sẽ không thể ngăn Moscow đạt được mục tiêu của mình trong cuộc xung đột với Ukraine và chỉ kéo dài giao tranh, làm tăng nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần trước tuyên bố: "NATO đã sử dụng Ukraine để tạo ra vấn đề cho sự tồn tại của đất nước chúng tôi và thiết lập bàn đạp cho các mối đe dọa đến an ninh của chúng tôi ngay ở biên giới”.