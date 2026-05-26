Theo hãng tin TASS, ông Lavrov ngày 25/5 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để thông báo về việc Moscow chuẩn bị tiến hành các đòn tấn công mang tính hệ thống vào nhiều mục tiêu rải rác khắp Kiev.

"Theo chỉ đạo của Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Lavrov đã trao đổi với Mỹ về kế hoạch đáp trả việc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ Nga. Quân đội Nga sẽ tiến hành các đòn tấn công có hệ thống nhằm vào các mục tiêu quân sự và trung tâm ra quyết định tương ứng ở Kiev. Ông Lavrov cũng lưu ý với ông Rubio về việc bảo đảm sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân Mỹ khỏi Kiev", thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Moscow Times

Trong cuộc điện đàm, 2 ngoại trưởng đã tái khẳng định cam kết chung trong việc thúc đẩy các nỗ lực bình thường hóa hoạt động của các phái bộ ngoại giao Nga và Mỹ trên lãnh thổ của nhau. Bên cạnh đó, ông Lavrov và ông Rubio cũng trao đổi về tình hình eo biển Hormuz và các vấn đề liên quan đến Cuba.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga xác nhận việc các lực lượng Moscow sẽ tiến hành một đợt không kích quy mô lớn vào Kiev nhằm đáp trả vụ Ukraine tấn công cơ sở dân sự ở Luhansk.

"Đó là giọt nước tràn ly. Trong tình hình này, các lực lượng vũ trang Nga sẽ tấn công có hệ thống vào tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine tại Kiev. Chúng tôi đề nghị người dân ở Kiev tránh xa các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính của chính quyền Tổng thống Zelensky", phía Nga thông báo.

Hiện Mỹ và Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về các tuyên bố của Nga.