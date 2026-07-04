Xem video:
Tổng thống lâm thời Venezuela đến tận nơi thăm hỏi, động viên đoàn Quân đội Việt Nam. Nguồn: QĐND
Đêm 3/7, rạng sáng 4/7 (giờ địa phương), nhận được thông tin tại một khu vực nghi có dấu hiệu của sự sống, đoàn Quân đội Việt Nam đã lập tức tới hiện trường, dốc toàn lực để tìm cách tiếp cận nạn nhân.
Sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ mở đường dọn những khối bê tông đổ sập để tiếp cận địa điểm nghi vấn, đến 2h (giờ địa phương), công tác tìm kiếm của đoàn buộc phải tạm dừng do không tìm thấy tín hiệu khả quan.
Đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 45 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát.
Tại doanh trại nơi đoàn Việt Nam đóng quân, trong tối 3/7, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên và trao thư cảm ơn đoàn. Đặc biệt, Tổng thống lâm thời Venezuela đã trao tặng Huân chương Công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong tham gia tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả động đất.
Trong đó, chú chó Xu Kip vinh dự được đại diện đeo huân chương, đã từng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại làng Nủ. Ngoài ra có 3 chú chó khác đã từng tham gia nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar năm 2023 và 2025.
8 chú chó nghiệp vụ tham gia đội cứu hộ là những “vũ khí đặc biệt”, luôn sát cánh cùng cán bộ, huấn luyện viên, đóng góp không ngừng vào những kết quả chung mà đoàn Việt Nam đạt được trong nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Venezuela.
Trong thư cảm ơn, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez chia sẻ, trong những giờ phút đen tối nhất sau trận động đất, khi sự đau thương bao trùm biết bao mái ấm, khả năng đánh hơi không biết mệt mỏi của chó nghiệp vụ đã trở thành ngọn hải đăng của hy vọng giữa đống đổ nát. Mỗi tiếng sủa, mỗi dấu hiệu được chó nghiệp vụ phát hiện, mỗi phút không ngừng tìm kiếm đều góp phần tạo nên sự khác biệt giữa tuyệt vọng và tạo ra sự đoàn tụ đối với vô số gia đình.
Bà Delcy Rodriguez khẳng định, lòng dũng cảm không có biên giới hay rào cản ngôn ngữ; lòng trung thành và bản năng của chó nghiệp vụ - “người bạn đồng hành đặc biệt” có thể vượt qua mọi trở ngại tưởng chừng không thể. Sự chuyên nghiệp, tính kỷ luật và tinh thần cống hiến của các huấn luyện viên và chó nghiệp vụ sẽ mãi được khắc ghi trong ký ức của những người đã nhận được sự giúp đỡ.
Ngày 3/7, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã chủ trì lễ vinh danh các lực lượng cứu hộ quốc tế vì những đóng góp to lớn trong công tác tìm kiếm, cứu nạn sau thảm họa động đất kép.
Phát biểu tại sự kiện, bà Delcy Rodriguez bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ các nước, các tổ chức và lực lượng cứu hộ quốc tế trong thời khắc khó khăn của Venezuela. Bà nhấn mạnh sự hiện diện của các đội cứu trợ tại những khu vực đổ nát đã mang lại niềm hy vọng to lớn cho người dân và khẳng định Venezuela không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai.
|
Ngày 3/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã gửi thư khen các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.
Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, thời gian triển khai nhiệm vụ gấp, khoảng cách cơ động xa, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và làm việc khó khăn, các rung chấn còn tiếp diễn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với lực lượng làm nhiệm vụ.
Với bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao và kinh nghiệm những lần cứu trợ thảm họa động đất ở nước ngoài trước đây, các cán bộ, chiến sĩ đã chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, từng phút vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước sở tại, kịp thời triển khai phương án, lực lượng, phương tiện để tìm kiếm, cứu nạn, đưa được hàng chục nạn nhân ra khỏi nơi sập đổ, bàn giao cho chính quyền Venezuela, đồng thời tích cực hỗ trợ y tế tại thực địa, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Kết quả đó đã thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế cao cả, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ" trên trường quốc tế.
Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng, các cán bộ, chiến sĩ hãy nêu cao hơn nữa truyền thống "Quyết chiến, Quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, nỗ lực cao hơn, mưu trí sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, cứu giúp được nhiều người bị nạn đáp ứng với sự mong đợi của Nhà nước và nhân dân Venezuela, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối.