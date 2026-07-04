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Tổng thống lâm thời Venezuela đến tận nơi thăm hỏi, động viên đoàn Quân đội Việt Nam. Nguồn: QĐND

Đêm 3/7, rạng sáng 4/7 (giờ địa phương), nhận được thông tin tại một khu vực nghi có dấu hiệu của sự sống, đoàn Quân đội Việt Nam đã lập tức tới hiện trường, dốc toàn lực để tìm cách tiếp cận nạn nhân.

Sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ mở đường dọn những khối bê tông đổ sập để tiếp cận địa điểm nghi vấn, đến 2h (giờ địa phương), công tác tìm kiếm của đoàn buộc phải tạm dừng do không tìm thấy tín hiệu khả quan.

Đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 45 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát.

Tại doanh trại nơi đoàn Việt Nam đóng quân, trong tối 3/7, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên và trao thư cảm ơn đoàn. Đặc biệt, Tổng thống lâm thời Venezuela đã trao tặng Huân chương Công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong tham gia tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả động đất.

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam cùng Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ và Đại sứ các nước. Ảnh: BCA

Trong đó, chú chó Xu Kip vinh dự được đại diện đeo huân chương, đã từng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại làng Nủ. Ngoài ra có 3 chú chó khác đã từng tham gia nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar năm 2023 và 2025.

8 chú chó nghiệp vụ tham gia đội cứu hộ là những “vũ khí đặc biệt”, luôn sát cánh cùng cán bộ, huấn luyện viên, đóng góp không ngừng vào những kết quả chung mà đoàn Việt Nam đạt được trong nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Venezuela.

Trong thư cảm ơn, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez chia sẻ, trong những giờ phút đen tối nhất sau trận động đất, khi sự đau thương bao trùm biết bao mái ấm, khả năng đánh hơi không biết mệt mỏi của chó nghiệp vụ đã trở thành ngọn hải đăng của hy vọng giữa đống đổ nát. Mỗi tiếng sủa, mỗi dấu hiệu được chó nghiệp vụ phát hiện, mỗi phút không ngừng tìm kiếm đều góp phần tạo nên sự khác biệt giữa tuyệt vọng và tạo ra sự đoàn tụ đối với vô số gia đình.

Bà Delcy Rodriguez khẳng định, lòng dũng cảm không có biên giới hay rào cản ngôn ngữ; lòng trung thành và bản năng của chó nghiệp vụ - “người bạn đồng hành đặc biệt” có thể vượt qua mọi trở ngại tưởng chừng không thể. Sự chuyên nghiệp, tính kỷ luật và tinh thần cống hiến của các huấn luyện viên và chó nghiệp vụ sẽ mãi được khắc ghi trong ký ức của những người đã nhận được sự giúp đỡ.

Lực lượng cứu hộ của Việt Nam tham gia tìm kiếm nạn nhân sau động đất. Ảnh: QĐND

Ngày 3/7, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã chủ trì lễ vinh danh các lực lượng cứu hộ quốc tế vì những đóng góp to lớn trong công tác tìm kiếm, cứu nạn sau thảm họa động đất kép.

Phát biểu tại sự kiện, bà Delcy Rodriguez bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ các nước, các tổ chức và lực lượng cứu hộ quốc tế trong thời khắc khó khăn của Venezuela. Bà nhấn mạnh sự hiện diện của các đội cứu trợ tại những khu vực đổ nát đã mang lại niềm hy vọng to lớn cho người dân và khẳng định Venezuela không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez và các thành viên Chính phủ Venezuela dự lễ vinh danh. Ảnh: BCA