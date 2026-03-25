Sau khi VietinBank, BIDV và Vietcombank tăng lãi suất huy động trong tháng 3, tới lượt ngân hàng còn lại trong nhóm Big4 là Agribank có động thái mới.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được Agribank cập nhật ngày 25/3, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12-18 tháng đồng loạt tăng thêm 0,1%/năm lên 6,1%/năm.

Đáng chú ý, Agribank tăng mạnh lãi suất 0,7%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 24 tháng, qua đó đưa lãi suất lên mức cao nhất 6,7%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 12 tháng vẫn được ngân hàng giữ nguyên. Kỳ hạn 1-2 tháng 3,2%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng 3,7%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng 5,7%/năm.

Với việc Agribank vừa tăng lãi suất huy động, cả 4 ngân hàng thuộc nhóm Big4 đều đã tăng lãi suất trong tháng 3 này. Trong đó, VietinBank còn điều chỉnh lãi suất tới hai lần kể từ đầu tháng.

Tại các ngân hàng thương mại còn lại, Bac A Bank cũng vừa tăng mạnh lãi suất huy động, đưa lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết lên 7,3%/năm.

Ngân hàng này tăng lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn 6-36 tháng với mức tăng từ 0,2-0,25%/năm, trong khi lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn dưới 6 tháng không thay đổi.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm Bac A Bank áp dụng cho tiền gửi dưới 1 tỷ đồng mới nhất là:

Kỳ hạn 1-5 tháng 4,55%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng 7,05%/năm, kỳ hạn 12-36 tháng 7,1%/năm.

Mức tăng lãi suất cũng được áp dụng tương tự với tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên.

Biểu lãi suất tiết kiệm dành cho tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng được Bac A Bank niêm yết mới như sau:

Kỳ hạn 1-5 tháng 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng 7,25%/năm, kỳ hạn 12-36 tháng 7,3%/năm.

Ngân hàng Thương mại TNHH Việt Nam Hiện Đại (MBV), thuộc hệ sinh thái MBBank, cũng vừa tăng lãi suất huy động lên cao nhất 7,5%/năm theo niêm yết.

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 6-9 tháng tăng mạnh 0,7%/năm lên 7,2%/năm.

Lãi suất các kỳ hạn 12-36 tháng tăng 0,3%/năm lên 7,5%/năm. Đây cũng là lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết của nhà băng này.

Tuy nhiên, ngân hàng cho biết với mức gửi từ 400 triệu đồng, lãi suất thực nhận sẽ lên đến 8%/năm.

MBV niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy cũng với mức tăng tương tự: Kỳ hạn 1 tháng 4,5%/năm, kỳ hạn 3 tháng 4,75%/năm, kỳ hạn 6 tháng 6,5%/năm, kỳ hạn 12-36 tháng 7,2%/năm.

Tại Ngân hàng Phương Đông (OCB), lãi suất huy động cũng vừa được điều chỉnh tăng thêm 0,2%/năm đối với kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Hiện OCB niêm yết lãi suất huy động bậc thang theo 3 mức tiền gửi: Dưới 100 triệu đồng; từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng; trên 500 triệu đồng.

Lãi suất ngân hàng niêm yết cho kỳ hạn 1-5 tháng dành cho 3 mức tiền gửi đều là 4,75%/năm.

Lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại được OCB áp dụng cho tiền gửi dưới 100 triệu đồng như sau: Kỳ hạn 6-11 tháng 6,4%/năm, kỳ hạn 12-15 tháng 6,7%/năm, kỳ hạn 18 tháng 6,9%/năm, kỳ hạn 21 tháng 7%/năm, kỳ hạn 24 tháng 7,1%/năm, kỳ hạn 36 tháng 7,3%/năm.

Lãi suất huy động bậc thang được OCB niêm yết cao hơn 0,1%/năm đối với mức tiền gửi liền kề. Theo đó, lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết đang là 7,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng với số tiền gửi trên 500 triệu đồng.

OCB cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên niêm yết lãi suất vượt ngưỡng 7%/năm từ nhiều tháng nay.

Ngay cả một ngân hàng rất hiếm khi thay đổi biểu lãi suất là Sacombank cũng không thể ngồi yên. Ngân hàng vừa tăng mạnh lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 1-36 tháng, đồng thời niêm yết lãi suất mới theo lãi suất bậc thang.

Lãi suất huy động kỳ hạn 1-5 tháng được Sacombank đồng loạt niêm yết mới tại 4,75%/năm, tăng 0,15%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-36 tháng niêm yết dành cho tiền gửi dưới 500 triệu đồng như sau: kỳ hạn 6-18 tháng 6,8%/năm (tăng từ 0,7-0,9%/năm); kỳ hạn 24-36 tháng 7,2%/năm (tăng 0,4%/năm).

Lãi suất niêm yết cho tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ tại Sacombank là: kỳ hạn 6-18 tháng 7%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng 7,4%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất được áp dụng cho tiền gửi từ 2 tỷ đồng: Kỳ hạn 6-18 tháng 7,2%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng 7,6%/năm.

Đây là lần thứ hai trong tháng 3 Sacombank tăng lãi suất huy động.

Lãi suất huy động tại Ngân hàng Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) cũng vừa được điều chỉnh tăng mạnh các kỳ hạn 6-36 tháng.

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6-36 tháng đồng loạt tăng thêm 0,5%/năm.

Hiện lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng được niêm yết mới tại 6,5%/năm, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng lên 6,8%/năm, kỳ hạn 13-24 tháng 7%/năm, và kỳ hạn 36 tháng 7,1%/năm.