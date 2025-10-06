Ông Petraeus, vị tướng 4 sao đã nghỉ hưu, từng chỉ huy quân đội Mỹ tại Iraq và Afghanistan, nhận định tàu ngầm robot và các thiết bị không người lái khác là những thành phần quan trọng trong kho vũ khí của Ukraine.

"Đây là thời điểm Ukraine có thể ngăn chặn Nga ngay lập tức trên tiền tuyến, nếu họ có thể chế tạo được nhiều hệ thống không người lái hơn nữa", Tướng Petraeus chia sẻ với tờ Telegraph bên lề Hội nghị thượng đỉnh thường niên Concordia 2025 tại New York. Ông cho biết, việc trang bị cho Ukraine những thiết bị không người lái mạnh mẽ là một phần trong kế hoạch 3 điểm có thể mang lại chiến thắng cho Kiev.

Cựu giám đốc CIA David Petraeus. Ảnh: Telegraph

Mới đây, Ukraine đã công khai tàu lặn không người lái TOLOKA với 3 biến thể, trong đó có biến thể TLK-1000 khổng lồ, dài tới 12m, mang theo 5.000kg thuốc nổ và có thể tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách 2.000km. Thiết bị này được cho có khả năng đưa cầu Crưm vào tầm ngắm. Trước đó, Kiev đã sử dụng xuồng không người lái (USV) để tấn công tuyến đường kết nối bán đảo Crưm với phần đất liền Nga.

Cũng theo ông Petraeus, việc Ukraine tiếp tục phát triển các USV và tên lửa hành trình như Flamingo có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là chìa khóa để Kiev có cơ hội giành chiến thắng. Tuy nhiên, cựu giám đốc CIA nhấn mạnh Ukraine vẫn rất cần sự hỗ trợ quân sự liên tục từ phương Tây để làm được điều đó.

"Một hôm tôi đã điều khiển hệ thống hàng hải không người lái tại một địa điểm ở Ukraine và nó đạt tốc độ 100km/h, thật đáng kinh ngạc. Bên cạnh máy bay không người lái trên không (UAV), Ukraine hiện còn có tên lửa hành trình phóng từ mặt đất Flamingo với tầm bắn 3.000km”, ông Petraeus kể.

Cựu giám đốc CIA cũng cho hay, ưu tiên thứ 2 và thứ 3 để giúp Ukraine giành chiến thắng là đảm bảo an ninh và thắt chặt lệnh trừng phạt Nga của Liên minh châu Âu (EU) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tướng Petraeus khẳng định, nếu cả 3 ưu tiên này được thực hiện cùng lúc, Nga sẽ buộc phải hành động. "Tôi nghĩ có thể xảy ra tình huống Nga buộc phải ngừng xung đột, bởi họ không thể đạt được thêm bước tiến nào trên tiền tuyến. Hoặc nếu khả thi là một thỏa thuận ngừng bắn”, vị tướng 4 sao đã nghỉ hưu nhận định.

Biến thể tàu lặn không người lái TLK-1000 dài 12m của Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Ukraine/Telegram

Trên thực tế, Ukraine được đánh giá đang dẫn đầu thế giới về công nghệ USV, cho phép nước này giành ưu thế trong giao tranh trên Biển Đen, buộc Hạm đội Biển Đen của Nga phải di dời khỏi căn cứ chính cũng như chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Ukraine. Cụ thể, các USV hiện đại của Ukraine đã phá hủy tàu chiến và phóng tên lửa để bắn hạ chiến đấu cơ cùng trực thăng của Nga.

Theo Tướng Petraeus, việc giải phóng 200 tỷ Bảng Anh tài sản Nga bị đóng băng ở châu Âu sẽ cho phép Ukraine mở rộng ngành công nghiệp thiết bị không người lái nội địa vốn đang thiếu nguồn lực tài chính để mở rộng sản xuất.

Về phần mình, Kiev đã đặt mục tiêu chế tạo 4,5 triệu thiết bị không người lái trong năm nay, gấp đôi sản lượng của năm 2024.

Cựu giám đốc CIA cũng cho rằng, phương Tây có nhiều điều cần học hỏi từ Ukraine, đặc biệt là khả năng chuyển đổi năng lực tác chiến bằng thiết bị không người lái. "Tương lai xung đột hiện nằm ở Ukraine", Tướng Petraeus nói. Cũng theo ông, phương Tây cần chuyển đổi quân đội sang sử dụng hàng loạt hệ thống không người lái từ tàu ngầm sát thủ dưới nước, UAV, USV và tên lửa hành trình.

"Người Ukraine đã làm được điều này một cách ngoạn mục", Tướng Petraeus kết luận.

Tuyên bố của ông Petraeus được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump ngày càng thể hiện sự mất kiên nhẫn với Nga và bất ngờ thay đổi quan điểm đối với Ukraine.

Điển hình, tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc vào tuần trước, ông Trump cho hay, ông tin Ukraine có khả năng chiến đấu và giành lại toàn bộ các vùng đất đã rơi vào tay quân Nga nếu EU và NATO tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn so sánh Nga với "hổ giấy" và cho rằng Moscow đang gặp rắc rối kinh tế lớn, nên đây là lúc Ukraine phải hành động.