Minh họa tên lửa mini tiêu diệt UAV. Video: Telegraph

Theo Telegraph, loại tên lửa mini này do Nordic Air Defence (NAD) - một công ty công nghệ có trụ sở tại Stockholm, Thụy Điển chế tạo. Tên lửa đánh chặn mang tên Kreuger 100 này sử dụng cảm biến hồng ngoại để săn lùng UAV thù địch và bắn hạ chúng với tốc độ cao, khiến việc sử dụng nó tại các khu vực dân sự an toàn hơn nhiều so với các vật liệu nổ khác.

Ngoài ra, chi phí sản xuất tên lửa mini này ước tính chỉ tốn khoảng 5.000 USD, bằng một phần nhỏ so với giá của máy bay chiến đấu F-15 và F-35 của NATO, vốn được dùng để tiêu diệt UAV trên không phận Ba Lan hồi tháng trước.

Karl Rosander, giám đốc điều hành của NAD cho biết: "Các vụ xâm nhập sân bay thời gian gần đây là ví dụ hoàn hảo cho thấy tại sao việc bảo vệ không gian công cộng khỏi UAV cần một giải pháp tinh vi hơn là chỉ bắn hạ phương tiện đó. Chúng tôi đang chế tạo một thiết bị đánh chặn nhỏ, chạy bằng điện và chỉ có động năng. Nó không có đầu đạn hay chất nổ mà chỉ bắn hạ UAV bằng cách lao đi với tốc độ cao. Điều này có nghĩa là cảnh sát có thể sử dụng nó trong môi trường dân sự".

Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) đang khẩn trương tìm kiếm các phương án bảo vệ sân bay sau một loạt vụ xâm nhập không phận của UAV nghi là của Nga vào Đan Mạch, Na Uy và Đức.

Thách thức chính đối với EU là vấn đề an toàn vì việc bắn hạ UAV bằng tên lửa lớn trên khu vực dân sự sẽ gây ra nguy cơ tử vong, thương tích và thiệt hại cho người dân và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Ngoài ra, còn một mối lo khác là các UAV của Nga có giá rẻ, chỉ khoảng 1.400 USD, trong khi việc điều động chiến đấu cơ hiện đại của NATO, như đã diễn ra ở Ba Lan, lại cực kỳ tốn kém. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo: "Không thể chấp nhận được việc bắn hạ UAV có giá 1.000 - 2.000 USD bằng tên lửa có giá nửa triệu hoặc một triệu USD".