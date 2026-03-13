Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, là ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1, TP Cần Thơ.

Trong chương trình hành động, ông cho biết bản thân đã trải qua nhiều vị trí công tác tại các cơ quan Trung ương và địa phương. Việc tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân ông. Nếu được tín nhiệm bầu chọn, ông cam kết tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng. Ảnh: M.T



Ông Lê Quang Tùng sinh năm 1971, quê xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; là Ủy viên Trung ương Đảng. Ông có trình độ chuyên môn kỹ sư Cơ khí, học vị tiến sĩ Quản lý kinh tế.

Ông cho biết sẽ dành nhiều thời gian tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của người dân, phản ánh đầy đủ, trung thực và kịp thời các ý kiến của cử tri tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, ông sẽ theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, thường xuyên báo cáo với cử tri về hoạt động của Quốc hội cũng như trách nhiệm của bản thân với tư cách đại biểu dân cử.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng cam kết tham gia tích cực, hiệu quả vào hoạt động của Quốc hội, chủ động nghiên cứu, tham mưu và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, góp phần thực hiện hiệu quả quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước.

Ông Lê Quang Tùng khẳng định sẽ cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm cầu nối giữa Cần Thơ với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trong xây dựng thể chế, kiến tạo phát triển. Ông muốn góp phần trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách hiệu quả để thành phố phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế trong bối cảnh mới, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đã đề ra. Theo định hướng, đến năm 2030, Cần Thơ phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa và dẫn dắt vùng ĐBSCL; đến năm 2045 trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, phấn đấu thuộc nhóm các đô thị phát triển khá của châu Á và là thành phố đáng sống của Việt Nam.

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển bền vững

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, là ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 4 của tỉnh.

Ông cho biết bản thân có hơn 36 năm công tác trong Quân đội, mang quân hàm đại tá, luôn đề cao kỷ luật, tinh thần gương mẫu, nguyên tắc “nói đi đôi với làm” và đặt lợi ích của người dân lên trên hết, trước hết.

Theo ông Lâu, sau khi sáp nhập tỉnh, Vĩnh Long vẫn còn nhiều khó khăn như hạ tầng giao thông và thủy lợi chưa đồng bộ, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và dịch vụ phát triển chưa tương xứng, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, tình trạng xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt.

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Ảnh: M.T

Ông Trần Văn Lâu sinh năm 1970, quê xã Hòa Tú, TP Cần Thơ; là Ủy viên Trung ương Đảng. Ông có trình độ cử nhân Chính trị học (chuyên ngành Quản lý xã hội), thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Nếu được cử tri tín nhiệm, ông cam kết cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững.

Cụ thể, ông cho biết sẽ quán triệt, cụ thể hóa đầy đủ và kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và khả năng thích ứng trong tổ chức thực hiện.

Ông cũng nhấn mạnh việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, đồng thời kiên quyết khắc phục tâm lý chủ quan, trông chờ, ỷ lại; đấu tranh với tư tưởng sợ sai, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cam kết phát huy nội lực, tranh thủ tối đa nguồn lực từ Trung ương, các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân để tạo động lực phát triển bền vững.

Ông khẳng định sẽ tham gia tích cực các hoạt động của Quốc hội và HĐND, đặc biệt là những vấn đề hệ trọng của đất nước, của tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, ông giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân tới các cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, ông cho biết sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu, nêu cao trách nhiệm nêu gương, góp phần xây dựng đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, là ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1.

Ông cho biết được Trung ương điều động về nhận nhiệm vụ tại địa phương từ đầu năm 2025 và đã cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Theo ông Hải, trong bối cảnh tỉnh Cà Mau được hình thành sau khi hợp nhất với Bạc Liêu, địa phương có không gian phát triển rộng lớn với nhiều tiềm năng như kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.

Ông Nguyễn Hồ Hải sinh năm 1977, quê xã Củ Chi, TPHCM; là Ủy viên Trung ương Đảng. Ông có trình độ chuyên môn kỹ sư Xây dựng, học vị tiến sĩ Quản trị kinh doanh.

Nếu được cử tri tín nhiệm, ông cam kết thực hiện thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Quốc hội. Mọi hoạt động của ông sẽ luôn hướng về lợi ích chính đáng của nhân dân. Ông sẽ duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri và phản ánh trung thực các kiến nghị của người dân.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Ảnh: C.L

Ông cam kết tham gia tích cực vào công tác lập pháp, đóng góp xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, khả thi và phù hợp với thực tiễn phát triển; nghiên cứu, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và địa bàn nơi ứng cử để kịp thời có những đề xuất, kiến nghị giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại gây cản trở sự phát triển chung.

Với chức trách, nhiệm vụ là Bí thư Tỉnh uỷ, ông Hải cho biết sẽ tham gia ý kiến để Quốc hội có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, giải quyết các vướng mắc, tạo cơ chế để tỉnh nhà phát triển bền vững, hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, ông sẽ kiến nghị hoàn thiện cơ chế phát triển kinh tế biển, hỗ trợ ngư dân, phát triển các mô hình nông nghiệp sinh thái như lúa, tôm thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược, tăng cường liên kết vùng, phát triển kinh tế số và chính quyền số.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh việc quan tâm xây dựng nền tảng văn hóa - xã hội, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và bảo tồn các giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất cực Nam Tổ quốc.