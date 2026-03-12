Sáng nay, tại cuộc họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công cho biết, trong quá trình chuẩn bị bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia và các địa phương tiếp nhận nhiều đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Trong đó, Ủy ban Bầu cử tại địa phương nhận 96 đơn thư, Hội đồng Bầu cử quốc gia nhận được 50 đơn thư. Ngay sau khi tiếp nhận, Hội đồng Bầu cử quốc gia và tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo của các tỉnh đã phối hợp với các cơ quan rà soát, xác minh và giải quyết.

"Qua rà soát, xác minh ban đầu thì chưa phát hiện trường hợp ứng cử viên đại biểu Quốc hội nào vi phạm theo đơn khiếu nại, tố cáo đến mức phải tạm dừng việc ứng cử", ông Hoàng Anh Công thông tin.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công

Với phản ánh liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND ở một số địa phương, các cơ quan phụ trách bầu cử đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền. Các cơ quan cũng chưa tổng hợp được trường hợp nào phải dừng ứng cử qua đơn thư.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho biết theo quy định, trước 10 ngày kể từ ngày bầu cử, việc gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo đến Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành vẫn được tiếp nhận nhưng tạm dừng xử lý.

Tất cả số đơn thư tiếp nhận sau ngày đó sẽ tiếp tục được phân loại và chuyển cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 đối với đại biểu Quốc hội, hoặc chuyển cho Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đại biểu HĐND để tiếp tục xử lý.

Trong khi đó, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết công tác chuẩn bị nhân sự được triển khai rất sớm, chặt chẽ và đúng quy định. Quá trình giới thiệu, lựa chọn người ứng cử thông qua quy trình hiệp thương 3 vòng do MTTQ Việt Nam chủ trì, kết hợp với lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Bà Tạ Thị Yên nêu rõ việc đặc biệt chú trọng kết hợp hài hòa giữa tiêu chuẩn, chất lượng và cơ cấu đại biểu (đại biểu trẻ, dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng, tái cử). Nhiệm kỳ này cũng tăng cường giới thiệu nhân sự có trình độ chuyên môn cao, nhà khoa học, chuyên gia, trí thức và doanh nhân tiêu biểu để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND.

Số lượng đại biểu chuyên trách tăng lên (từ 133 đại biểu khóa trước lên 145 đại biểu khóa này) và mở rộng sự tham gia của giới trí thức, doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ.

Cuộc họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử

Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho biết các thông tin cơ bản về tiểu sử, quá trình công tác, trình độ và thành tích của ứng cử viên đã được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu để cử tri xem xét. Việc này đảm bảo quyền thông tin của cử tri nhưng cũng phải tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật cá nhân và kê khai tài sản theo quy định cán bộ, công chức.

Nếu phát sinh khiếu nại tố cáo sát ngày bầu cử, các cơ quan sẽ khẩn trương xác minh. Nếu có căn cứ rõ ràng về việc không đủ tiêu chuẩn, cơ quan thẩm quyền có thể xem xét cho rút hoặc xóa tên khỏi danh sách người ứng cử một cách thận trọng, đúng luật.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chia sẻ chỉ còn 2 ngày 20 giờ, hay nói cách khác chỉ còn 68 giờ nữa, sẽ đến thời khắc bắt đầu ngày bầu cử.

Bà Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự tiếp nối dòng chảy của thể chế dân chủ.

Sự kiện cũng là nơi toàn thể cử tri cả nước thực hiện quyền và trách nhiệm của người làm chủ, trực tiếp lựa chọn, bầu ra những đại biểu dân cử có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc...