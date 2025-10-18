Trong một bài phân tích mới đăng tải trên tờ Korea Joongang Daily, nhà báo kỳ cựu Lee Sang-ryeol đã lý giải vì sao giới trẻ Hàn Quốc dễ tin vào các lời quảng cáo tuyển dụng trực tuyến với nội dung “công việc bán thời gian lương cao ở nước ngoài” và dễ bị sập bẫy của các tổ chức lừa đảo.

Một tòa nhà nghi được các nhóm lừa đảo sử dụng ở Sihanoukville, Campuchia. Ảnh: Yonhap

Nhà báo Lee đã đề cập đến các vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc ở nước ngoài được ghi nhận trong những năm gần đây. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, số vụ bắt cóc công dân của nước này ở Campuchia trong năm 2022 là 1 vụ, trong năm 2023 là 17 vụ và đến năm ngoái là hơn 220 vụ.

Tuy nhiên, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, số vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc ở Campuchia được báo cáo lên tới hơn 330 vụ.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng, ngoài việc cơ quan chức năng buông lỏng việc quản lý và giám sát các trang web tuyển dụng trực tuyến, nơi đầy rẫy những quảng cáo về “việc làm ở nước ngoài với mức lương hậu hĩnh”, một nhân tố khác cần phải xét đến là, giới trẻ Hàn Quốc những năm gần đây thiếu nguồn cung việc làm chất lượng cao. Vì vậy, chỉ cần nhìn thấy một lời quảng cáo hấp dẫn về công việc có thể kiếm được hàng chục triệu Won/tháng ở nước ngoài, họ sẵn sàng rời xứ sở kim chi để tìm kiếm cơ hội nơi đất khách, quê người.

Nhiều người có thể lên tiếng đổ lỗi cho các nạn nhân vì đã đặt lòng tin vào tội phạm lừa đảo. Tuy nhiên, những lời chỉ trích trên đã bỏ qua một thực tế khắc nghiệt mà giới trẻ Hàn Quốc đang phải đối mặt ở thị trường việc làm tại quốc gia Đông Á này.

Chỉ tính riêng trong tháng 8 năm nay, việc làm dành cho những người trẻ trong độ tuổi 19 - 25 ở Hàn Quốc đã giảm 219.000 việc làm so với số liệu cùng thời điểm vào năm ngoái. Ước tính có đến 40% lao động trẻ ở Hàn Quốc bắt đầu sự nghiệp với vô vàn khó khăn.

Nhà báo Lee nhận định, nhiều thanh niên ở Hàn Quốc đang rơi vào vòng xoáy thất nghiệp và nợ nần, từ đó họ muốn tìm kiếm cơ hội đổi đời ở nước ngoài, dù đối mặt khả năng cao tự đẩy bản thân vào bẫy của tội phạm lừa đảo có tổ chức.

Quan điểm của nhà báo Lee có sự tương đồng với ý kiến của nhiều chuyên gia khác. Họ nhất trí rằng, triển vọng thấp về việc làm đối với thanh niên Hàn Quốc và việc thiếu giám sát hình thức tuyển dụng trực tuyến đã tạo điều kiện cho những trò lừa đảo phát triển.