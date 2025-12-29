Kênh Channel News Asia dẫn lời Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn chiều 29/12 cho biết các quan chức của nước này và Thái Lan đã thảo luận về cáo buộc Phnom Penh “điều động hơn 250 UAV bay xuyên biên giới” và đạt được nhất trí về việc điều tra cũng như giải quyết vấn đề ngay lập tức.

Ảnh: The Nation

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Campuchia, ông Sokhonn nói: “Đây là một vấn đề nhỏ liên quan đến việc triển khai UAV mà cả hai nước đều nhìn thấy ở dọc đường biên giới”.

Trong khi đó, phát ngôn viên quân đội Thái Lan Winthai Suvaree lại gọi việc Campuchia điều động UAV là “những hành động khiêu khích tiếp diễn”.

Bangkok đưa ra cáo buộc trên giữa lúc các ngoại trưởng của Trung Quốc, Thái Lan và Campuchia đang có cuộc hội đàm 3 bên tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tân Hoa Xã đưa tin, trong cuộc họp, các ngoại trưởng của Trung Quốc, Thái Lan và Campuchia “đã trao đổi sâu rộng về việc củng cố lệnh ngừng bắn, từng bước nối lại hoạt động giao thương, xây dựng lại lòng tin chính trị, cải thiện quan hệ Thái Lan - Campuchia cũng như duy trì hòa bình và sự ổn định trong khu vực”.