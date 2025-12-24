Theo báo The Nation, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan ngày 24/12 cáo buộc Campuchia sử dụng hệ thống pháo phản lực BM-21 tấn công 98 địa điểm thuộc 4 tỉnh của nước này, gây ra thiệt hại lớn về mặt vật chất.

"Đối phương đã phóng tổng cộng 695 quả tên lửa từ các hệ thống BM-21 tại 4 tỉnh, khiến hàng loạt nhà ở, chùa chiền và trường học bị hư hại nặng. Cụ thể, huyện Kantharalak (tỉnh Si Sa Ket) bị phóng 134 tên lửa, huyện Nam Yuen (tỉnh Ubon Ratchathani) bị phóng 1 tên lửa, huyện Ban Kruat (tỉnh Buri Ram) bị phóng 27 tên lửa, huyện Kap Choeng (tỉnh Surin) bị phóng 31 tên lửa, huyện Phanom Dong Rak (tỉnh Surin) bị phóng 502 tên lửa", Bộ Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan thống kê.

Quân đội Thái Lan nhấn mạnh, việc các tên lửa phân tán rộng tại nhiều khu vực là bằng chứng cho thấy Campuchia không có sự phân biệt đầy đủ giữa mục tiêu quân sự và dân sự. Binh lính Thái Lan sau đó cũng có những biện pháp tập kích đáp trả.

Binh lính Thái Lan tại khu vực biên giới. Ảnh: The Nation

Trong khi đó, tờ Khmer Times ngày 24/12 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc Thái Lan tiếp tục sử dụng máy bay chiến đấu oanh tạc các mục tiêu của nước này.

"Vào khoảng 11h sáng, tiêm kích F-16 của Thái Lan đã ném bom xuống huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap. Tới 12h26, đối phương tiếp tục triển khai các máy bay T-50TH để oanh tạc xã Sla Kram, huyện Svay Chek, tỉnh Banteay Meanchey. Ngoài các vụ không kích, quân đội Thái Lan cũng sử dụng các hệ thống pháo binh để tấn công nhiều vị trí ở tỉnh Battambang", phía Campuchia cho hay.

Hiện cả Thái Lan lẫn Campuchia đều chưa lên tiếng về các cáo buộc của bên kia.

Dự kiến, Ủy ban Biên giới chung Thái Lan - Campuchia (GBC) sẽ bắt đầu nhóm họp vào chiều 24/12 tại tỉnh Chanthaburi (Thái Lan). Các cuộc họp của GBC sẽ diễn ra từ ngày 24 - 27/12 và kết thúc bằng cuộc họp cấp bộ trưởng vào ngày 27/12.

Trước khi đàm phán, Bangkok đã làm rõ 3 yêu cầu của mình. Thứ nhất, Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước. Thứ hai, lệnh ngừng bắn phải mang tính thực chất, đồng thời do một nhóm quan sát giám sát. Thứ ba, Campuchia phải thể hiện sự hợp tác và thiện chí trong công tác rà phá bom mìn.