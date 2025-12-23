Tờ The Nation dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri hôm nay (23/12) xác nhận, cuộc họp của GBC sẽ được tổ chức ở tỉnh Chanthaburi trong các ngày 24 - 26/12.

Ông Surasant Kongsiri. Ảnh: The Nation

“Địa điểm hòa đàm sẽ không được chuyển đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Tỉnh Chanthaburi sẽ là một nơi an toàn và chính phủ Thái Lan sẽ đảm bảo an ninh cho các quan chức Campuchia tham gia đối thoại. Chanthaburi được chọn làm nơi tổ chức hội đàm từ trước khi giao tranh tái bùng phát hôm 8/12 và địa điểm này sẽ không thay đổi”, ông Surasant nói.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết thêm, cuộc đối thoại giữa hai bên “phụ thuộc vào sự chân thành cũng như hành động của Campuchia và các cuộc đàm phán chỉ thành công nếu Phnom Penh thể hiện sự chân thành trong việc theo đuổi hòa bình và một lệnh ngừng bắn”.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha gửi thư đến người đồng cấp Thái Lan Nattaphon Narkphanit để đề xuất tổ chức đàm phán ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

“Vì lý do an ninh trong bối cảnh giao tranh diễn ra dọc biên giới, cuộc họp nên được tổ chức ở một địa điểm an toàn và trung lập. Về việc này, Malaysia đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán tại Kuala Lumpur”, trích bức thư của Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia.