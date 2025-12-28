Thái Lan và Campuchia đã ký thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh: Quân đội Thái Lan

Theo báo Khmer Times, Bộ Thông tin Campuchia cho hay, đó là hiểu sai và không chính xác. Bởi vì, thỏa thuận ngừng bắn là vì hòa bình lâu dài chứ không phải chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian giới hạn. Cả hai nước phải tuân thủ và thực hiện hiệu quả các biện pháp đã được thỏa thuận.

Theo điểm 11 của tuyên bố chung, sau khi thực hiện đầy đủ lệnh ngừng bắn trong 72 giờ và nếu không có thêm sự cố nào xảy ra, 18 binh sĩ Campuchia đang bị Thái Lan bắt giữ sẽ được thả và trở về Campuchia, phù hợp với tinh thần của Tuyên bố chung về Thỏa thuận Hòa bình mà Campuchia và Thái Lan đã ký tại Kuala Lumpur ngày 26/10.

Bộ Thông tin Campuchia nhấn mạnh: "Vì vậy, xin đừng hiểu nhầm rằng lệnh ngừng bắn này chỉ kéo dài ba ngày. Đồng thời, hãy cùng công chúng chung tay thực hiện hiệu quả tất cả các biện pháp để chúng ta có được lệnh ngừng bắn lâu dài và làm cơ sở cho hòa bình giữa hai nước.”

Theo thỏa thuận, Campuchia và Thái Lan đồng ý đóng băng mọi hoạt động chuyển quân, cho phép dân thường sống ở khu vực biên giới trở về nhà càng sớm càng tốt. Hai nước cũng sẽ hợp tác với nhau trong nỗ lực rà phá bom mìn và chống tội phạm mạng.

Báo Bangkok Post đưa tin, hôm nay (28/12) người dân Thái Lan sống trong các khu tạm trú ở 2 tỉnh biên giới phía đông bắc là Buri Ram và Surin đã bắt đầu trở về nhà sau hơn 2 tuần phải đi sơ tán vì các cuộc đụng độ vũ trang giữa Thái Lan và Campuchia. Nhiều người trở về thừa nhận áp lực kinh tế là yếu tố chính trong quyết định cố gắng trở lại cuộc sống bình thường dù họ còn nghi ngờ về việc thỏa thuận ngừng bắn sẽ được thực hiện đầy đủ.