Cuộc họp của ban thư ký GBC. Ảnh: The Nation

Theo báo Nation, các cuộc đàm phán của ban thư ký GBC diễn ra tại phòng họp của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Ban Phakkad, tỉnh Chanthaburi hôm nay (26/12). Hiện, sự chú ý tập trung vào việc liệu Campuchia có chấp nhận 3 đề xuất của Thái Lan hay không.

Bangkok nhấn mạnh Phnom Penh phải tuyên bố ngừng bắn trước; việc ngừng bắn phải thực sự, liên tục và Phnom Penh phải hợp tác nghiêm túc, thiện chí trong các hoạt động rà phá bom mìn.

Trong 2 ngày qua, không khí đàm phán rất căng thẳng. Ngày đầu tiên (24/12), cuộc họp chỉ kéo dài 30 phút trong đó Thái Lan đưa ra 3 đề xuất để Campuchia xem xét. Ngày thứ hai (25/12), cuộc họp bắt đầu lúc 10h sáng, Campuchia đã đưa ra đề xuất phản biện. Cuộc họp sau đó bị hoãn liên tiếp, từ 14h chuyển đến 18h và 19h30.

Tới 19h40, phái đoàn ban thư ký GBC của Campuchia tới đầy đủ và hai bên tiếp tục thảo luận. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn giữ nguyên lập trường về 3 đề xuất và Campuchia vẫn không đồng ý.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Tướng Natthaphon Narkphanit cho biết, nếu các đề xuất không được chấp nhận, Bangkok sẽ không tham dự bất kỳ cuộc họp nào của GBC hoặc ký kết bất kỳ thỏa thuận nào.

Trong khi đó, báo Khmer Times dẫn lời Trung tướng Maly Socheata, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Campuchia nói: "Các cuộc thảo luận của ban thư ký GBC trong ngày thứ 2 tiếp tục tập trung vào các biện pháp cụ thể để chấm dứt giao tranh và khôi phục ổn định giữa hai nước".

Campuchia cũng bác bỏ thông tin nước này đã đề xuất ngừng bắn với Thái Lan. Song, Phnom Penh chưa lên tiếng bình luận về những thông tin đàm phán mới nhất do Bangkok công bố.

Liên quan tới căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Theo ông Rubio, Washington sẵn sàng làm trung gian cho cuộc đối thoại giữa hai nước láng giềng ở Đông Nam Á.

Các cuộc đụng độ nhỏ bắt đầu nổ ra ở biên giới Thái Lan và Campuchia vào ngày 7/12 và hiện vẫn chưa kết thúc.