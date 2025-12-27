Theo hãng tin CNN và báo Bangkok Post, lúc 10h15 sáng 27/12, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit và người đồng cấp Campuchia Tea Seiha đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc gặp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) tại cửa khẩu biên giới Ban Phak Khat. Được biết, lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ 12h trưa nay.

Cuộc gặp giữa các quan chức Thái Lan và Campuchia sáng 27/12. Ảnh: The Nation

Theo Bangkok Post, nhóm quan sát của ASEAN (AOT) do Chuẩn tướng Malaysia Samsul Rizal bin Musa dẫn đầu cũng có mặt trong lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan - Campuchia.

“Cả hai bên nhất trí giữ hiện trạng triển khai quân hiện tại mà không có thêm động thái nào khác. Bất kỳ sự tăng cường lực lượng nào cũng sẽ làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến những nỗ lực lâu dài nhằm giải quyết tình hình”, thỏa thuận ngừng bắn nhấn mạnh.

CNN thống kê, kể từ ngày 8/12 đến nay, các cuộc giao tranh dọc biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã khiến ít nhất 101 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người sống gần khu vực biên giới phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.