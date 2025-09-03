Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II hôm nay (3/9).

Theo CCTV, hơn 50.000 người đã tập trung ở Bắc Kinh để theo dõi buổi duyệt binh. Tham gia sự kiện còn có nhiều nguyên thủ và lãnh đạo quốc tế như Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Đây là lần đầu tiên ông Tập, ông Putin và ông Kim xuất hiện trong cùng một khung hình. Điều phương Tây nhận định là hành động thể hiện sự thách thức đối với trật tự thế giới mà lâu nay do Mỹ và các đồng minh đứng đầu. Đây còn là lần đầu tiên sau 66 năm, 3 nhà lãnh đạo Trung Quốc - Nga - Triều Tiên cùng xuất hiện tại một cuộc duyệt binh ở Quảng trường Thiên An Môn.

Ba nhà lãnh đạo Nga - Trung Quốc - Triều Tiên cùng xuất hiện tại cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh. Ảnh: Yonhap

Theo đài CNN, sự kiện cho thấy Trung Quốc hiện sẵn sàng tái cân bằng sức mạnh toàn cầu và có đội quân hùng mạnh để hỗ trợ mục tiêu này. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn có nhiều đối tác có chung tầm nhìn, gồm một số nhà lãnh đạo châu Âu thân Nga như Serbia, Slovakia và Belarus.

Với sự xuất hiện của hơn 10.000 binh sĩ cùng hàng trăm khí tài hiện đại, cuộc duyệt binh chứng minh sức mạnh quân sự của Trung Quốc đang không ngừng gia tăng, trong bối cảnh ông Tập thúc đẩy hiện đại hóa đội quân có quy mô lớn nhất thế giới.

Những vũ khí và thiết bị hùng mạnh được Trung Quốc phô trương có laser phòng không sử dụng trên biển và trên đất liền, tiêm kích tàng hình cùng máy bay ném bom hạt nhân, các tên lửa chống hạm và cả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất cùng 2 thiết bị không người lái dưới biển siêu lớn mới.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong lễ duyệt binh là ICBM DF-61. Nếu vũ khí này thực tế đã được triển khai với số lượng lớn trong các lực lượng vũ trang Trung Quốc như thông tin quảng bá trước cuộc duyệt binh, chúng có thể trở thành vấn đề lớn đối với các đối thủ của Bắc Kinh trong việc ngăn chặn hoạt động di chuyển của quân đội Trung Quốc trong khu vực.

Trong quá trình duyệt binh, ICBM DF-61 di chuyển cùng tên lửa đạn đạo phóng từ trên không JL-1 và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3 cùng với phiên bản mới ICBM DF-31.

Video: CNN

Theo Tân Hoa Xã, nhóm các tên lửa tầm xa này “lần đầu tiên thể hiện năng lực chiến lược '3 trong 1' trong các nền tảng trên bộ, trên biển và trên không của Trung Quốc. Đây còn là 'át chủ bài' chiến lược để bảo vệ chủ quyền và giá trị quốc gia”.

Số lượng lớn khí tài trình làng trong cuộc duyệt binh còn cho thấy, nền công nghiệp Trung Quốc hoàn toàn đủ sức chứng minh “nói đi đôi với làm”, đồng thời củng cố tầm nhìn của ông Tập về thế giới mới.

“Điều Trung Quốc đang thể hiện ở đây là khả năng phát triển các năng lực quân sự hiện đại, triển khai chúng ở cấp hoạt động, và tốc độ phát triển cũng nhanh hơn so với phương Tây. Với số lượng lớn vũ khí có thể triển khai, đó thực sự là mối lo ngại”, Malcolm Davis, nhà phân tích cấp cao về chiến lược quốc phòng tại Viện chính sách chiến lược Australia nhận định.