Theo trang tin quân sự Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 11/3 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai tên lửa Storm Shadow để phá hủy nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa Kremniy El của Nga ở vùng Bryansk.

"Nhà máy Kremniy El có vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Cơ sở này chuyên sản xuất các thiết bị bán dẫn rời và vi mạch tích hợp, những thành phần thiết yếu trong hệ thống điện tử quân sự. Những linh kiện này thường được ví như 'bộ não' và 'hệ thần kinh' của các hệ thống dẫn đường hiện đại, được sử dụng trong nhiều nền tảng quân sự, bao gồm cả tên lửa đạn đạo Iskander", phía Ukraine thông tin.

Ukraine phóng tên lửa Storm Shadow tập kích nhà máy linh kiện tên lửa của Nga. Video: Defense Express

Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa có khả năng tàng hình do Anh và Pháp hợp tác phát triển, thường được so sánh với tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất. Tên lửa này có chiều dài 5,1m, sải cánh 3m, đường kính thân 0,48m, nặng 1,3 tấn, tốc độ tối đa 1.000 km/h, tầm hoạt động hơn 250km. Storm Shadow sử dụng đầu đạn nổ đa chức năng 450kg, cho phép đối phó với nhiều mục tiêu.

Điểm nổi bật của Storm Shadow là công nghệ dẫn đường quán tính (INS), hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và hệ thống dẫn đường tham chiếu địa hình, cho phép người điểu khiển lập trình chính xác đường bay tới mục tiêu. Sau khi được phóng đi, tên lửa này sử dụng cách tiếp cận tàng hình ở tầm thấp để tránh bị radar của đối thủ phát hiện. Giá của một tên lửa Storm Shadow rơi vào khoảng 1 triệu USD.