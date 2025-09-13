Video: Tứ Xuyên Online

Trang tin Tứ Xuyên Online của Trung Quốc đưa tin, Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Đằng Thuẫn Tứ Xuyên gần đây đã thực hiện cuộc thử nghiệm thả hàng trọng tải lớn từ UAV tại sân bay Cống Lan Điền. Chiếc UAV hạng nặng do công ty này phát triển đã thả 3 kiện hàng với tổng trọng lượng 1,2 tấn, với mỗi kiện được thả chính xác cách nhau 100m.

Các kiện hàng có tổng trọng lượng 1,2 tấn được UAV vận tải hạng nặng thả từ trên không. Ảnh: Tứ Xuyên Online

Thông cáo của công ty Đằng Thuẫn nhấn mạnh: “Sự thành công của cuộc thử nghiệm cho thấy, khi được điều động trong tình huống khẩn cấp, các UAV có thể giải quyết hiệu quả những khó khăn mà máy bay thông thường không thể thực hiện trong các điều kiện khắc nghiệt như ở những khu vực bị mất điện, mất mạng và giao thông đình trệ do thiên tai”.

Được biết, loại UAV được công ty Đằng Thuẫn sử dụng trong cuộc thử nghiệm lần này dài 10,5m; sải cánh rộng 20m và cao 3,1m. Trọng lượng cất cánh tối đa của UAV là 4,35 tấn. Tầm hoạt động của UAV khi thực hiện nhiệm vụ thả hàng là 600km, với trần bay 10.000m.

Loại UAV được sử dụng trong cuộc thử nghiệm. Ảnh: Tứ Xuyên Online

Loại UAV trên được trang bị công nghệ module khoang hàng tiên tiến, có thể chuyển đổi giữa chế độ vận tải hàng hóa và thả hàng tiếp tế từ trên không tùy theo yêu cầu. Do vậy, phương tiện này có thể nhanh chóng chuyển đổi cơ chế hoạt động và tham gia vào các tình huống cứu hộ khẩn cấp như ứng phó động đất, lũ lụt hay tai nạn trên biển.