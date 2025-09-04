Theo tờ Kyiv Independent, Hải quân Ukraine hôm 3/9 tuyên bố, một tàu Nga đã cố gắng đưa lính dù đổ bộ lên mũi Tendra, một dải đất hẹp dài 65km ở phía bắc Biển Đen.

Khi phát hiện sự việc, các lực lượng Ukraine đã triển khai tấn công xuồng cao tốc của Nga bằng máy bay không người lái (UAV) điều khiển từ xa. Hình ảnh video cho thấy, một vụ nổ lớn xuất hiện ngay khi UAV của Ukraine tấn công phương tiện của đối phương. Tuy nhiên, vũ khí mà UAV Ukraine mang theo không được công bố.

Video: Hải quân Ukraine

Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Vụ việc đánh dấu cuộc tập kích mới nhất của Ukraine nhằm vào các tài sản của Hải quân Nga. Trước đó, hôm 21/8, Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) thông báo đã phá hủy một tàu tuần tra Nga gần cảng Zaliznyi ở vùng Kherson, khiến 5 thủy thủ thiệt mạng.

Một tuần sau, tức ngày 28/8, HUR cũng gây hư hại cho một tàu tên lửa cỡ nhỏ, lớp Buyan-M của Nga gần bán đảo Crưm.

Trong quá trình xung đột, Ukraine đã phá hủy nhiều tàu Nga, bao gồm cả tàu đổ bộ Caesar Kunikov, tàu tuần tra Sergei Kotov, tàu hộ vệ tên lửa Ivanovets cùng nhiều tàu đổ bộ tốc độ cao.

Theo Kiev, chiến dịch tấn công bằng tên lửa và UAV đã phá hủy hoặc gây hư hại cho 1/3 số tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, buộc đối phương phải rút phần lớn lực lượng còn lại khỏi bán đảo Crưm.