Theo tờ Independent, đánh giá của nhóm chuyên gia hoàn toàn trái ngược với tuyên bố vào tuần trước của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Ukraine có khả năng giành lại các vùng lãnh thổ Nga đang nắm giữ.

Theo ông John Lough, người đứng đầu bộ phận chính sách đối ngoại tại Trung tâm chiến lược Á - Âu mới, Ukraine sẽ cần các nước ủng hộ trong NATO cung cấp một "lá chắn bầu trời" hiệu quả và vũ khí tầm xa nếu muốn kiềm chế Nga.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Donetsk. Ảnh: New York Times

"Điều này không thực sự khả thi, trừ khi Nga có thể bị tê liệt về mặt kinh tế", ông Lough nhấn mạnh.

Trong khi đó, nhà phân tích quân sự Emil Kastehelmi thuộc dự án tình báo nguồn mở của Phần Lan Black Bird Group cho rằng, viễn cảnh Ukraine lấy lại các vùng lãnh thổ từ tay quân Nga gần như không thể tưởng tượng được.

"Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi không thấy Ukraine có khả năng lấy lại toàn bộ lãnh thổ của mình", ông Kastehelmi nói. Cũng theo chuyên gia này, "nhiệm vụ to lớn" như vậy sẽ đòi hỏi sự tham gia trực tiếp của các quốc gia NATO.

Ngoài ra, ông Kastehelmi cũng đặt câu hỏi về những tuyên bố gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về tình hình ở vùng Donetsk. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các lực lượng Kiev đã ngăn chặn một cuộc tấn công lớn của Nga ở vùng miền đông này.

"Diện tích lãnh thổ ông Zelensky nói đã lấy lại được dường như bị phóng đại quá mức", nhà phân tích Kastehelmi nhấn mạnh, đồng thời lưu ý ông không hiểu hết những gì Tổng thống Ukraine "thực sự đang nói đến".

Bộ Quốc phòng Nga hôm 25/9 đã báo cáo những tiến triển ổn định do quân đội nước này đạt được trong những tháng gần đây, đặc biệt ở Donetsk. Cụ thể, Nga đã kiểm soát thêm 4.700km2 và 205 khu định cư ở Ukraine trong năm nay.

Đầu tháng 9, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Aleksandr Syrsky cũng thừa nhận, quân Nga đang chiếm ưu thế tại mọi khu vực trọng điểm ở tiền tuyến.