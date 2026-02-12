Theo báo Telegraph, cỗ máy trên được vận hành bằng động cơ bên trong một xe bọc thép, có 4 đĩa quay, mỗi đĩa được trang bị khoảng 9 - 10 sợi cáp thép giống như mỳ spaghetti.

Cỗ máy có các sợi cáp thép như mỳ spaghetti. Ảnh: Telegram

Chương trình Phóng viên chiến trường của đài truyền hình nhà nước Nga đã đăng tải một video cho thấy bản mẫu của cỗ máy được gắn trên phương tiện mặt đất không người lái đa năng (UGV) tên là Courier. Thiết bị kiểu quạt này được chế tạo dựa trên ý tưởng chống UAV đã được quân đội Nga cấp bằng sáng chế cách đây hơn 2 năm.

Vũ khí mới được thiết kế để đẩy lùi UAV của đối phương trước khi chúng có thể tấn công. Cỗ máy có thể mang nặng tới 250kg và thường được sử dụng cho các hoạt động trên tiền tuyến.

Video: Telegram

Bản tin của đài truyền hình Nga cho biết, thiết bị trên do các thợ máy thuộc Trung đoàn Bộ binh cơ giới số 70 của Nga chế tạo và đang được thử nghiệm ở các khu vực thuộc vùng Zaporizhzhia. Người dẫn chương trình nói: "Thoạt nhìn, đó là một cỗ máy khá kỳ lạ. Theo tiêu chuẩn của vũ khí thông thường, nó không có khoang chứa hàng, không có súng máy và không có giáp bảo vệ thông thường. Thay vào đó, nó có một số đĩa quay gắn với các dây cáp. Tuy nhiên, chính thiết kế khác thường này lại là điểm mạnh chính của thiết bị”.

Đây là cải tiến chống UAV mới nhất của Nga trong một loạt các cải tiến của cả hai phía trong cuộc xung đột. Trước đó, Nga đã cải tiến xe tăng bằng cách gắn các cụm dây cáp thép và dây kim loại dày đặc, nhô ra ngoài giống như gai của nhím hoặc cánh hoa bồ công anh để chống UAV.

Năm 2024, Nga cũng phát triển “xe tăng rùa” với lớp vỏ bọc thép để hấp thụ các cuộc tấn công của UAV góc nhìn thứ nhất (FPV).