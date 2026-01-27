Theo trang tin Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 25/1 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV tập kích xe tăng "mai rùa" của Nga tại một điểm nóng trên tiền tuyến.

"Đơn vị UAV số 413 Raid đã có nhiều thành công trong việc truy lùng các xe tăng 'mai rùa' của đối phương. Một chiến dịch tập kích như vậy mới đây đã được ghi lại, trong đó các UAV cảm tử làm nổ tung chiến xa của Nga", phía Ukraine cho biết.

Theo giới quan sát, xe tăng của Nga trong video được trang bị một tấm giáp thép lớn ở phía trên tháp pháo và được cho là một chiếc T-62 hoặc T-72.

Video UAV Ukraine bắn nổ xe tăng "mai rùa" của Nga ở tiền tuyến. Video: Defense Express

Kể từ đầu tháng 4 năm ngoái, Nga bắt đầu sử dụng các xe tăng T-62, T-72 và T-80 được trang bị lớp giáp kim loại phủ kín giống như "mai rùa". Truyền thông Nga cho biết các xe tăng kiểu này được thiết kế để chống chịu tốt sự bắn phá của các UAV cảm tử.

Tuy vậy, trong thời gian gần đây, quân Ukraine đã bắt đầu tìm ra cách để bắn nổ các xe tăng "mai rùa". Thực tế, mẫu xe bọc thép hạng nặng này làm khá tốt trong việc chống lại UAV cảm tử, nhưng khó có thể ngăn cản các quả đạn pháo 45kg hoặc tên lửa chống tăng.

Một vấn đề khác với xe tăng "mai rùa" là tầm nhìn của người điều khiển sẽ bị hạn chế, khiến xe bị giảm đi sự linh hoạt khi tác chiến.