Video: Bộ Quốc phòng Nga/Zvezda TV

Đoạn video do kênh Zvezda TV đăng tải cho thấy, trong khi bay trinh sát tại khu vực gần thành phố Huliaipole, đông nam Ukraine, các FPV cảm tử thuộc biên chế Cụm quân Vostok của Nga đã phát hiện một xe tăng của quân Kiev.

Chiếc FPV cảm tử của Nga lao vào xe tăng Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Zvezda TV

Ngay lập tức, binh sĩ Nga điều khiển FPV lao vào khí tài của đối phương. Dù xe tăng được trang bị lồng chống FPV trên tháp pháo, nhưng FPV cảm tử đã tập kích vào các khu vực không được che chắn như đầu thân xe. Sau khi trúng loạt đòn tấn công, xe tăng của Ukraine bốc cháy ngùn ngụt. Hiện chưa rõ thời điểm đoạn video được quay.

Theo bản đồ cập nhật từ chuyên trang theo dõi tình hình chiến sự Deep State, vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa các đơn vị phòng thủ Ukraine và quân Nga đã lan vào trung tâm thành phố Huliaipole.