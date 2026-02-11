Nhà máy điện Ukraine bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga. Ảnh: BBC

Tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Vitaliy Zaichenko, Giám đốc điều hành công ty lưới điện quốc gia Ukerenergo của Ukraine, cho biết đến thời điểm hiện tại, một trạm biến áp đã được bảo vệ trong hầm bê tông ngầm và trạm thứ 2 đang được xây dựng. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp tạm thời cho cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở Ukraine. Dự án này rất tốn kém, lên tới hàng chục triệu USD cho mỗi trạm biến áp và Kiev không đủ khả năng tự mình chi trả cho gần 100 trạm biến áp trọng điểm của Ukrenergo.

Oleksandr Kharchenko, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Công nghiệp Năng lượng có trụ sở tại Kiev nói: "Việc di dời các trạm biến áp xuống dưới lòng đất có thể là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo an ninh và khả năng phục hồi năng lượng trong tương lai. Song, điều đó sẽ mất nhiều năm và hàng triệu USD".

Theo các quan chức Ukraine, trạm biến áp của nước này dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công của Nga. Bằng cách phá hủy thiết bị trạm biến áp, Nga đã cắt đứt dòng điện từ các nhà máy điện đến nhà cửa và doanh nghiệp, dẫn đến mất điện trên khắp Ukraine.

Chiến dịch tấn công hiện tại của Moscow đã tàn phá các cơ sở sản xuất điện ở miền trung, miền nam và miền đông Ukraine, khiến các khu vực này phụ thuộc vào năng lượng từ các nhà máy điện ở miền tây đất nước. Tuy nhiên, nếu các trạm biến áp không hoạt động, điện không thể được vận chuyển từ các nhà máy đó đến các khu vực dễ bị tổn thương về năng lượng.

Theo ông Zaichenko, các hầm ngầm sẽ giữ an toàn cho các trạm biến áp. Công ty cần nguồn tài chính bên ngoài để thực hiện dự án, nhưng trước tiên, họ cần tái cấu trúc khoản nợ khổng lồ.

Kể từ năm 2023, Ukrenergo đã tiên phong trong việc xây dựng các công sự bảo vệ xung quanh các cơ sở năng lượng. Đến cuối năm ngoái, hơn 1/2 số trạm biến áp đã được công ty bảo vệ bằng các tấm chắn bê tông.