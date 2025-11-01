Video: Bộ Quốc phòng Nga/Zvezda TV

Các hình ảnh do kênh Zvezda trích nguồn từ quân đội Nga cho thấy, kíp chiến đấu đã cho xe tăng T-72B3M ẩn nấp giữa rừng cây và hướng nòng pháo nhằm vào một khu vực gần thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Sau khi xác định mục tiêu cần phá hủy, chỉ huy xe đã ra lệnh cho pháo thủ khai hỏa.

“Các lính tăng thuộc Trung đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 506 đã nhận được tọa độ mục tiêu từ trinh sát mặt đất lẫn hình ảnh từ UAV do thám theo thời gian thực. Điều này cho phép họ thực hiện những phát bắn chính xác với đạn nổ mạnh cỡ 125mm từ khoảng cách 6km và giảm thiểu lãng phí đạn dược. Ông Mikhail Krasnoshlyk, chỉ huy trung đội xe tăng Nga xác nhận, chỉ với 3 phát bắn, xe tăng Nga đã khiến kho đạn đối phương phát nổ”, trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Dựa theo hình ảnh được công bố, có thể thấy đòn tấn công của xe tăng Nga đã kích nổ số đạn dược chứa trong kho dã chiến của đối phương và phá hủy hoàn toàn cơ sở này.

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về đoạn video do phía Nga công bố.