Theo trang tin quân sự Militarnyi, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai USV Sirius-82 để rải mìn mỏ neo (YaRM) trên sông Dnipro.

"Đây là lần đầu tiên USV Sirius-82 được giới thiệu công khai. Phương tiện này có kích thước nhỏ gọn, sử dụng pin sạc, có hệ thống điều khiển thông qua thiết bị liên lạc analog. Cách thức điều khiển của Sirius-82 không có nhiều khác biệt so với các loại UAV phổ biến. Thông số kỹ thuật cụ thể của USV này vẫn chưa được công bố", truyền thông Nga cho biết.

Xuồng không người lái Nga rải mìn trên sông Dnipro. Video: Zvezda

Trong đoạn video, USV Sirius-82 đã di chuyển dọc sông Dnipro để rải mìn. Các cảnh quay cuối cùng cho thấy một phương tiện của Ukraine đã phát nổ khi tiếp xúc với mìn.

YaRM (mìn sông mỏ neo) là vũ khí gây nổ mạnh, được phát triển từ thời Liên Xô với thiết kế nhằm phá hủy các tàu đổ bộ cỡ nhỏ của đối phương. Cấu tạo của mìn gồm 3 phần chính là thân mìn, ngòi nổ với thanh tiếp xúc hình chữ thập và neo giữ mìn ở độ sâu định sẵn.

Sau khi được thả xuống nước, một bộ phận trong ngòi nổ sẽ hòa tan, đưa mìn vào trạng thái sẵn sàng kích nổ. YaRM sẽ được kích hoạt khi tàu thuyền va chạm với thanh tiếp xúc của ngòi nổ. Tổng trọng lượng của một quả mìn kiểu này là 13kg, bao gồm 3kg thuốc nổ TNT.