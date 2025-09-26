Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hãng thông tấn TASS đưa tin, vào sáng 24/9, các đơn vị điều khiển FPV thuộc Trung tâm Rubicon của Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được nhiệm vụ vô hiệu hóa một USV cảm tử của Ukraine đang di chuyển ở vùng biển lân cận bán đảo Crưm.

Trong đoạn video được giới quân sự Nga chia sẻ, một máy bay không người lái (UAV) trinh sát của nước này khi bay trên không phận Biển Đen đã ghi được hình ảnh USV cảm tử của Ukraine đang di chuyển đơn độc giữa biển. Sau đó, một chiếc FPV của Nga đuổi theo và áp sát khí tài của đối phương trước khi tập kích. Đòn tấn công của chiếc FPV lập tức khiến USV cảm tử của Ukraine nổ tan tành.

Khoảnh khắc FPV Nga tập kích USV Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, các lực lượng Kiev thường xuyên dùng USV cảm tử tấn công một số hạ tầng hải quân và tàu chiến của Nga ở bán đảo Crưm cũng như nhiều khu vực ven Biển Đen. Các lực lượng vũ trang Moscow sau đó phải sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, từ tác chiến điện tử cho đến điều động tiêm kích hoặc trực thăng tham gia các cuộc săn lùng USV để giảm thiểu tổn thất cho các đơn vị hải quân Nga.

Theo dữ liệu do chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan cập nhật tối 24/9, Hải quân Nga đã chứng kiến 21 tàu chiến bị đánh chìm và 7 khí tài khác bị hư hại kể từ đầu cuộc xung đột.